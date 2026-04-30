אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

"זה היה הדיבוק האחרון. כבר אין בינינו מי שיש בידו את הכוח הרוחני הנדרש לכך".

כך, על פי המסורת הרווחת בעולם הישיבות, הכריז מרן החפץ חיים זצ"ל לאחר שגירש דיבוק מאדם שהובא לפניו. מאז - שקט. הדיבוקים, שהיו חלק בלתי נפרד מהנוף הרוחני היהודי מאז ימי האר"י הקדוש, פשוט נעלמו מהעולם הליטאי. האם הם באמת נעלמו? או שמא משהו אחר קרה כאן, משהו עמוק הרבה יותר? רשב"י, האר"י והדיבוקים ל"ג בעומר הוא יומא דהילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, אבי תורת הסוד. ומתלמיד תלמידיו האר"י הקדוש - זכינו דרך כתבי מוהרח"ו (רבי חיים ויטאל) לתורה שלימה על גלגולי נשמות ועל תופעת הדיבוקים. בספרו "שער הגלגולים" מתאר מוהרח"ו כיצד נשמות תועות נכנסות בגוף החי, וכיצד מטהרים אותן. אלפי שנים, מימי הגמרא, דרך ימי הראשונים, וביתר שאת מתקופת צפת הקדושה, התמודדו גדולי ישראל עם התופעה. אלא שמשהו השתנה כשהגענו לליטא. החזון איש: לא שהם לא קיימים, אלא שאנחנו לא מסוגלים בתגובה נדירה ומפתיעה התייחס מרן החזון איש זצ"ל לסוגיית הדיבוקים, באגרות חזון איש חלק ג' סימן קל"ח. ומה שכתב שם מטלטל. החזו"א אינו מכחיש את קיום הדיבוקים, כלל וכלל. אדרבה, הוא מאשר שהם קיימים. אבל הוא קובע נחרצות שאין לנו את הכלים לטפל בהם: "אין לנו שום רשות לנדות הכחות החיצונות - רק קדושי עליון, כרשב"י וחבריו העומדים בסוד, שולטים על החיצונות, והם חייבים לשמוע אליהם. וכאשר נתחייבו לעזוב משכנם בהזכרת השם ב"ה ואינם עוזבים, רשאים לנדותם כדין זה שלא ציית דינא - וגם על פי זה סוד שאין מובן לן,. במילים פשוטות: רק קדושי עליון כרשב"י ובני חבורתו, העומדים בסודות העליונים, מסוגלים לצוות על הכוחות החיצוניים. בסיום המכתב מגיע המשפט שקבע את גורל העולם הליטאי בסוגיה זו: "אבל אנחנו אין אתנו כלום מזה, וחלילה לנו להשתמש בזה. והרי התנאים והאמוראים השתמשו ברופאים וברפואות, ולא השתמשו בזה. ואנחנו כחנו בפה, בתפלה ובתחנונים לפני המקום ב"ה שישלח דברו וירפא במהרה". הנה כי כן, לא שהדיבוק אינו קיים. אלא שבדור הזה, של הסתר פנים, נותרו לנו רק הרופא והתפילה.

מרן החזו"א זצ"ל ( צילום: נחלת הכלל )

המעשה בירושלים שהסעיר את העולם החרדי

לפני כשלושים שנה הסעירה פרשה אחת את העולם החרדי. אחד מחכמי עדות המזרח ערך בירושלים טקס פומבי של הוצאת דיבוק, הדברים הוקלטו והופצו בקלטות ששוכפלו בכל בית חרדי. הדיבוק כביכול דיבר, חשף חטאים, הודה בעבירות - וההמון התרגש וחזר לימי הזוהר של צפת במאה ה-16.

בבית הכנסת "שיח יצחק" במודיעין עילית, בראשות הגרש"צ רוזנבלט (כיום רב בני ברק), זכה הכותב בבחרותו לשמוע את הגאון רבי ברוך גריינמן יוצא בתקיפות כנגד כל הפרשה הזו. רבי ברוך ביטל את ההקלטות והמעשים שבהם, ואמר בשם מרן החזון איש קביעה חד-משמעית: בדור הזה, דור של הסתר פנים - אין דיבוקים.

לא שאסור לעסוק בהם. אלא שהם פשוט אינם.

החתם סופר ( צילום: יצחק אלמקייס - אמנות יהודית )

החידוש הגדול של החתם סופר

ואולי נשאל את השאלה המתבקשת: אם דיבוק קיים, ואם זה עניין רוחני טהור - מדוע בכלל מוזכרות בגמרא מחלות נפש? ואם מדובר במחלה, איך פתאום שד נכנס לתמונה?

על שאלה זו עמד כבר מרן החתם סופר, בשו"ת חתם סופר יורה דעה סימן ז'. הוא הצביע על המחלוקת הידועה בפירוש "הנכפה" - החולה במחלת הנפילה. רש"י פירש שהוא נכפה על ידי שד. הרמב"ם, לעומתו, הסביר את הכל כמחלה טבעית גמורה. שתי גישות הפוכות לחלוטין.

ואז כתב החת"ס את חידושו המבהיל, חידוש שמגשר בין העולם המיסטי לעולם הרפואי בבת אחת:

"ואני אומר: אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כי אין שדים ורוחות שולטים על צורת אדם השלמה, אלא אם כן חסירה צורת אדם היינו בדעתו ושכלו. אז, כשנחלשה דעתו לגמרי על ידי החולי, בא המזיק למקומו אשר הוכן לו. בהליכת החולי ילך המזיק, ובחזירתו יחזור למקומו".

הבנתם את עומק הדברים? השד אינו הסיבה למחלה אלא התוצאה שלה. רק כאשר הדעת נחלשת, כאשר נוצר "חלל" בצורת האדם השלמה, בא המזיק ותופס את מקומו.

רפא את המחלה - יסתלק השד. חזרה המחלה - חזר השד.

המשגיח הגה"צ רא"א דסלר ( באדיבות בית המכירות קדם )

הכרעת הגר"א דסלר

ומי שסיכם את כל התורה הזו בצורה הברורה ביותר היה מרן הגאון רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל, בעל "מכתב מאליהו", שכתב בשם החזון איש:

"מי שנכנס בו גלגול - יש בו גם ענין טבעי, דהיינו חולי הרוח. דרך הוצאת הדיבוק בהשבעות וחרמות הנעשות על ידי יודעי ח"ן, אינה אלא סילוק הסיבה הרוחנית מצב המביא ממילא לרפואתה של המחלה הנפשית הטבעית".

ואז מגיע המשפט המכריע, את כל הדיון:

"עכשיו אין אנו יודעים דרך ההשבעות. על כן צריך להתפלל כמו בשאר חולים".

זוהי ההכרעה הליטאית במלוא תפארתה. לא הכחשה של עולם הסוד, חלילה. אדרבה, הכרה מלאה שרשב"י וחבריו אכן שלטו בכוחות החיצוניים, שהאר"י הקדוש ומוהרח"ו באמת ידעו מה הם עושים, שמעשי הדיבוקים של דורות עברו אמיתיים היו.

אלא, שבדורנו אנו, דור של הסתר פנים, אין ביננו את יודעי הח"ן האמיתיים.