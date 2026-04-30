יש אנשים שהשיגו הכל - ועדיין משהו חסר. יש אנשים שלמדו הרבה - ועדיין מרגישים שאינם יודעים כלום. יש אנשים שמכבדים אותם - ועדיין מרגישים ריקים מבפנים.

אולי הבעיה היא לא במה שיש לנו, אלא במה שאנחנו מחפשים.

ביום האחרון של חייו, רגעים לפני שנשמתו עזבה את הגוף, אמר רבי שמעון בר יוחאי לתלמידיו משהו פשוט: כל חיי חיפשתי דבר אחד: להיות קשור לקדוש ברוך הוא בקשר אחד ויחיד.

הרב אשר פרקש לוקח את המסר הזה ומחבר אותו למשנה שלומדים השבת בפרקי אבות — ומגלה שארבע הדברים שכולנו רודפים אחריהם, חוכמה, גבורה, עושר וכבוד, קיימים בנו כבר עכשיו. רק צריך לדעת איפה לחפש.

פרקי אבות לאור החסידות. סדרה מרעננת לימי הקיץ. השבוע פרק ד: משנת "איזהו חכם, איזהו גיבור, איזהו עשיר, איזהו מכובד".