יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: לא מושלמים, מתקדשים יחד | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': המהפכה השקטה של היהדות אינה דורשת שלמות, אלא אחדות: עשרה צדיקים שיתפללו כל אחד לעצמו - לא יגיעו למקום שאליו מגיע ציבור אחד | די בתשעה רשעים וצדיק אחד ביניהם שיתכנסו לתפילה במניין — והשכינה כבר שורה על כולם ותפילת הרבים מתקבלת ברצון | “ונקדשתי בתוך בני ישראל”: הקדושה אינה תולדה של יחידים, אלא של יחד כי ציבור ראשי תיבות: צדיקים, בינוניים ורשעים (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 15:02