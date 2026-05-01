עימות משפטי ופוליטי מתגבש בוושינגטון סביב חוקיות המשך המבצע הצבאי של ארצות הברית מול איראן. יו"ר בית הנבחרים, הרפובליקני מייק ג'ונסון, התייצב ביום חמישי לימין ממשל טראמפ והצהיר כי אין כל צורך בהתערבות או באישור של הקונגרס לפעילות הצבאית במזרח התיכון, משום שלטענתו, ארצות הברית אינה נמצאת במצב מלחמה מול טהרן.

ההצהרה הזו מגיעה בנקודת זמן קריטית, רגע לפני פקיעתו של דדליין משמעותי בחוק האמריקני ביום שישי. על פי חוק סמכויות המלחמה משנת 1973 (War Powers Resolution), נשיא אמריקני חייב להסיג כוחות צבאיים מעימות מעבר לים בתוך 60 יום מיומו הראשון, אלא אם כן קיבל אישור רשמי ומפורש מהקונגרס להמשך הלחימה, או שביקש הארכה חוקית של 30 יום נוספים.

כשנשאל על ידי רשת NBC על פקיעת הדדליין, ביטל ג'ונסון את הטענות. "אנחנו לא במלחמה", פסק. "אני לא חושב שיש לנו כרגע מבצע הפצצות פעיל, או ירי, או משהו כזה. אנחנו רק עושים שיטור במצר הורמוז ומנסים לתווך להסכם שלום. הנשיא והממשל פועלים באגרסיביות ככל האפשר, ואין שום דבר שהקונגרס יכול לעשות כדי לקדם את זה הלאה. אהיה מסויג מאוד מלהתערב לממשל בעיצומן של המשא ומתן הרגיש הזה".

בבית הלבן שוררת דריכות לקראת ההשלכות האפשריות של פקיעת החוק. בכיר בממשל אישר כי מתקיימות "שיחות פעילות" עם מנהיגים בגבעת הקפיטול בנוגע לאופן הטיפול המשפטי במצב, אך שלח מסר מאיים כלפי המחוקקים כשאמר שכל חבר קונגרס שיצביע נגד אישור המבצע "רק יערער את מעמדו של צבא ארצות הברית בחו"ל".

דוברת הבית הלבן, אנה קלי, הוסיפה כי הנשיא פעל בשקיפות מלאה מול הקונגרס, סיפק למעלה מ-30 תדרוכים ביטחוניים, והדגישה כי "הנשיא תמיד מעדיף דיפלומטיה".

בסנאט נרשם עימות סביב פרשנות החוק. שר ההגנה פיט הגסת', שהעיד בשימוע, נשאל על ידי הסנאטור הדמוקרטי טים קיין לגבי עקיפת הקונגרס. הגסת' הטיל את האחריות המשפטית על יועצי הבית הלבן, אך הציע פרשנות יצירתית: "ההבנה שלנו היא שהפסקת האש שאנחנו נמצאים בה כרגע עוצרת או מקפיאה את שעון ה-60 יום".

הסנאטור קיין מיהר לדחות את ההסבר: "אני לא מאמין שהחוק תומך בפרשנות הזו".

למרות המאמץ המרוכז של הממשל ויו"ר בית הנבחרים להימנע מהמילה מפורשות מהמילה "מלחמה", נראה כי הנשיא דונלד טראמפ לא שותף למאמצי הניסוח הללו. לאורך השבועות האחרונים חזר טראמפ שוב ושוב על המונח 'מלחמה'.