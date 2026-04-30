דרמת ענק בשכונת סטמפורד היל שבלונדון: שריפת ענק משתוללת בשעות האחרונות בבניין ישיבת "מתיבתא" המפורסמת ברחוב קזנוב 90. האש, שפרצה בקומה התחתונה המשמשת כמטבח וחדר אוכל של הישיבה, התפשטה במהירות אדירה והקיפה את המבנה כולו.

עם פרוץ הלהבות, החלה בהלה רבתי במבנה. עדי ראייה מספרים על רגעים של חרדה גדולה כאשר הבחורים פונו במהירות מהבניין האפוף עשן. בתוך המהומה, הצליחו נוכחים במקום להיכנס להיכל הישיבה ולחלץ את ספרי התורה רגע לפני שהאש כילתה את הקודש.

בדיווחים הראשוניים לא היה ידוע כעת על נפגעים. השריפה הנוכחית מעוררת זעזוע עמוק וזיכרונות קשים בקרב ותיקי השכונה. ישיבת "מתיבתא" הנוסטלגית חוותה שריפה קטלנית לפני עשרות שנים, אז עלו פנימיות הישיבה בלהבות באירוע טרגי שגבה את חייו של אחד מבחורי הישיבה.

עשרות כבאים וצוותי חירום נמצאים בזירה ברחוב קזנוב, ומנסים להשתלט על הלהבות המאיימות על המבנים הסמוכים. כוחות "השומרים" ו"הצלה" לונדון מאבטחים את המקום ומעניקים סיוע ראשוני למפונים.

נכון לשעה זו, טרם הושגה שליטה על האש ונסיבות פריצתה עדיין נחקרות.