זעזוע בגוש עציון: תפילין הושחתו ונקרעו במהלך פינוי חווה

תקרית חריגה ומעוררת סערה אירעה במהלך הלילה בגוש עציון, במסגרת פעילות אכיפה של כוחות הביטחון. כוחות משולבים של משמר הגבול והמנהל האזרחי פשטו באישון לילה על חוות כוכב יהודה, חווה חקלאית הממוקמת בשטח אסטרטגי היוצר רצף טריטוריאלי בין היישובים אפרת ותקוע, והחריבו את מבני המגורים במקום.

לדברי התושבים, מעבר להרס המבנים, הכוחות אף החרימו ספרי קודש וגרמו להשחתה של ציוד אישי רב.

מדובר בפינוי ה-33 במספר שמתבצע בחווה מאז הוקמה לפני כחודשיים בלבד, אך המתיישבים המקימים את החווה מחדש פעם אחר פעם, אל מול כוחות הביטחון המפנים אותם. אולם, האירוע הנוכחי קיבל תפנית קשה ומזעזעת במיוחד עבור תושבי המקום.

עם עזיבת כוחות ההרס, חזרו התושבים לשטח כדי לאמוד את הנזקים, ולתדהמתם גילו כי זוג תפילין השייך לאחד מתושבי החווה נרמס והושחת כליל על ידי אחד הדחפורים שהובאו על ידי המנהל האזרחי. מתיעוד במקום עולה כי הבית של תפילין של ראש נחצה לשניים, וגם התפילין של יד ניזוקו קשות.

תושבי החווה הגיבו בזעזוע עמוק למראות הקשים. בהודעה שפרסמו נמסר: "אלו מראות שמזעזעים כל נפש יהודית וזכורים מתקופות אפלות. האירוע הקשה של השחתת תשמישי קדושה הוא תוצאה של רדיפה חסרת מעצורים שמנהל פיקוד מרכז כנגד החווה. לא רק הרס במספרים חסרי תקדים, גם אלימות וחוסר אנושיות מצד הכוחות שאפילו לא שומרים על רכושם האישי של התושבים בכל הרס".