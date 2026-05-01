תיעוד סוער

מעל מאתיים מחבלים חוסלו: צה"ל מסכם שבועות של לחימה עצימה בבינת ג'בייל

כוחות אוגדה 98, בהם לוחמי הצנחנים, גבעתי ויחידות הקומנדו, השלימו מבצע נרחב לטיהור העיירה הדרום לבנונית מנוכחות חיזבאללה. במהלך הפעילות הושמדו יותר מתשע מאות תשתיות טרור, בהן אצטדיון העיירה שמוקש כולו, ומאות אמצעי לחימה נתפסו (חדשות)

חושף היום את היקף הפעילות המבצעית הנרחבת שניהלו הלוחמים בשבועות האחרונים בלב העיירה בינת ג'בייל שבדרום .

תחת פיקודה של אוגדה 98, פעלו במרחב צוותי הקרב החטיבתיים של הצנחנים, חטיבת גבעתי, יחידות הקומנדו וחטיבת האש 214, במטרה ברורה לטהר את האזור מקיני הטרור של ארגון ולהסיר את האיום מעל כוחות צה"ל ויישובי הצפון.

הנתונים שעולים מסיכום הפעילות ממחישים את עוצמת הלחימה שניטשה בעיירה, אשר נחשבת היסטורית לאחד ממעוזי חיזבאללה המוכרים והצפופים.

במהלך המבצע, הכוחות איתרו והשמידו למעלה מתשע מאות תשתיות טרור שונות שהקים הארגון בלב המרקם האזרחי. בנוסף, הלוחמים חיסלו יותר ממאתיים מחבלים, חלקם הגדול בהיתקלויות פנים אל פנים מטווחים קצרים, ואחרים באמצעות הכוונת תקיפות מדויקות מהאוויר.

במהלך הסריקות המדוקדקות במבנים, איתרו הכוחות מאות פריטים של אמצעי לחימה שנועדו לשמש את פעילי הטרור לפגיעה בלוחמים.

אחד האירועים החריגים והבולטים במהלך הלחימה בגזרה התרחש באצטדיון העירוני של בינת ג'בייל. מתחם הספורט, שאמור היה לשמש את האוכלוסייה האזרחית, הפך על ידי מחבלי חיזבאללה למתחם צבאי ומולכד כולו בחומרי נפץ במטרה להוות מלכודת מוות לכוחות המתמרנים.

במסגרת המאמץ האוגדתי לאיתור והשמדת תשתיות האויב, לוחמי חטיבת הצנחנים שפעלו במקום זיהו את הסכנה והכווינו את מטוסי חיל האוויר, אשר תקפו והשמידו את האצטדיון הממולכד לחלוטין.

דובר צה"ל פרסם לצד הנתונים שורה של תיעודים דרמטיים ממצלמות הגוף של הלוחמים בשטח, ובהם נראים לוחמי יחידת אגוז והצנחנים מנהלים היתקלויות חזיתיות מול מחבלים בתוך מבנים, וכן תיעודים של השמדת תשתיות מסיבית בהכוונת חטיבת האש.

"צה״ל ימשיך לפעול מול איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל, בהתאם להנחיות הדרג המדיני", מסר דובר צה"ל.

