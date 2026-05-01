( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל חושף היום את היקף הפעילות המבצעית הנרחבת שניהלו הלוחמים בשבועות האחרונים בלב העיירה בינת ג'בייל שבדרום לבנון.

תחת פיקודה של אוגדה 98, פעלו במרחב צוותי הקרב החטיבתיים של הצנחנים, חטיבת גבעתי, יחידות הקומנדו וחטיבת האש 214, במטרה ברורה לטהר את האזור מקיני הטרור של ארגון חיזבאללה ולהסיר את האיום מעל כוחות צה"ל ויישובי הצפון.

- צילום: דובר צה"ל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:09

הנתונים שעולים מסיכום הפעילות ממחישים את עוצמת הלחימה שניטשה בעיירה, אשר נחשבת היסטורית לאחד ממעוזי חיזבאללה המוכרים והצפופים. במהלך המבצע, הכוחות איתרו והשמידו למעלה מתשע מאות תשתיות טרור שונות שהקים הארגון בלב המרקם האזרחי. בנוסף, הלוחמים חיסלו יותר ממאתיים מחבלים, חלקם הגדול בהיתקלויות פנים אל פנים מטווחים קצרים, ואחרים באמצעות הכוונת תקיפות מדויקות מהאוויר. במהלך הסריקות המדוקדקות במבנים, איתרו הכוחות מאות פריטים של אמצעי לחימה שנועדו לשמש את פעילי הטרור לפגיעה בלוחמים.

- צילום: דובר צה"ל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 1:05

אחד האירועים החריגים והבולטים במהלך הלחימה בגזרה התרחש באצטדיון העירוני של בינת ג'בייל. מתחם הספורט, שאמור היה לשמש את האוכלוסייה האזרחית, הפך על ידי מחבלי חיזבאללה למתחם צבאי ומולכד כולו בחומרי נפץ במטרה להוות מלכודת מוות לכוחות המתמרנים.

במסגרת המאמץ האוגדתי לאיתור והשמדת תשתיות האויב, לוחמי חטיבת הצנחנים שפעלו במקום זיהו את הסכנה והכווינו את מטוסי חיל האוויר, אשר תקפו והשמידו את האצטדיון הממולכד לחלוטין.

- צילום: דובר צה"ל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:39

דובר צה"ל פרסם לצד הנתונים שורה של תיעודים דרמטיים ממצלמות הגוף של הלוחמים בשטח, ובהם נראים לוחמי יחידת אגוז והצנחנים מנהלים היתקלויות חזיתיות מול מחבלים בתוך מבנים, וכן תיעודים של השמדת תשתיות מסיבית בהכוונת חטיבת האש.

- צילום: דובר צה"ל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:23

"צה״ל ימשיך לפעול מול איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל, בהתאם להנחיות הדרג המדיני", מסר דובר צה"ל.