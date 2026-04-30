הלשכה, המקוואות והשקרים: הפיצוץ שמרסק את החזית החרדית

גפני ( צילום: כיכר השבת )

סערה פוליטית חריפה פרצה היום (רביעי) במגזר החרדי, כאשר יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני פתח במתקפה כפולה נגד שותפתו הטבעית תנועת ש"ס בראשות אריה דרעי, ומנגד נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. הפעם, ש"ס לא נותרה חייבת - והתגובה של ח"כ מיכאל מלכיאלי חשפה קרע עמוק שמאיים לפרק את החזית החרדית המאוחדת.

"אני רותח מזעם", הצהיר גפני בראיון לרדיו 'קול ברמה', כשהוא מאשים את ש"ס בהפרת ההסכום לעבור לאופוזיציה ולוותר על תפקידים. "אנחנו עזבנו והם לא, הם ממשיכים לנהל משרדים ואומרים בגלוי שהם בקואליציה", טען גפני. לדבריו, דרעי מסרב לשבת איתו וש"ס פועלת נגד מינוי רבנים אשכנזים.

ח"כ מיכאל מלכיאלי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

גפני לא הסתפק בדרעי ושיגר חיצים ארסיים לעבר היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות החלטתה למנוע הטבות מס ממוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס. "היא ממש אנטישמית", תקף גפני בחריפות, "היא לא מאמינה בלימוד תורה ורוצה שלא תהיה לנו זכות הצבעה. אני לא מבין איך ראש הממשלה משאיר את האישה הזאת בתפקיד, היא מפוטרת". החיילים נתקעו בכביש בהפגנת הפלג והסתבכו; זה העונש שקיבלו דניאל הרץ | 20:20 כזכור, על פי דיווחים שפורסמו לאחרונה, היועמ"שית קובעת בעמדה חדשה כי יש לשלול הטבות מס מתורמים המעבירים כספים למוסדות תורניים שבהם לומדים בחורים שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא. לפי העמדה, מתן זיכוי מס לפי 'סעיף 46' למוסדות אלו מהווה "מימון עקיף" שמעודד אי-גיוס.

"אתה מסרב לפנות את לשכת יו"ר ועדת הכספים"

התגובה מצד ש"ס לא איחרה לבוא, והייתה חריפה לא פחות. ח"כ מיכאל מלכיאלי תקף את גפני אישית: "בזמן שאתה מפרסם שקרים, אתה שוכח שהחבר היחיד מהמפלגה שלך שיושב בממשלה הוא חבר מפלגתך, ושאתה עצמך מסרב לפנות את לשכת יו"ר ועדת הכספים".

מלכיאלי אף חשף עימות לילי בכנסת, וטען כי גפני הגיע ב-1 בלילה כדי להילחם נגד תקציבים לבניית מקוואות. "עצוב שכעולם התורה בסכנה, אתה מחפש כותרות ומתנגח", סיכם מלכיאלי בחריפות.

העימות הפומבי בין שתי המפלגות החרדיות מגיע בעיתוי רגיש, כאשר עולם התורה מתמודד עם אתגרים משמעותיים בזירה הציבורית והפוליטית. הקרע שנחשף היום מעיד על מתחים עמוקים שמאיימים על היכולת של החזית החרדית לפעול באופן מאוחד מול האתגרים העומדים בפניה.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שגפני יוצא במתקפה חריפה נגד גורמים שונים. לאחרונה תקף גפני גם את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, והזהיר את הציבור החרדי מפני תמיכה בו בשל עלייתו להר הבית.