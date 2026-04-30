מלחמה בתוך הבית

הלשכה, המקוואות והשקרים: הפיצוץ שמרסק את החזית החרדית

יו"ר דגל התורה פתח חזית כפולה נגד ש"ס והיועמ"שית • מלכיאלי השיב בחריפות: "אתה מסרב לפנות את לשכת יו"ר ועדת הכספים" | הקרע בחזית החרדית (חרדים)

גפני (צילום: כיכר השבת)

סערה פוליטית חריפה פרצה היום (רביעי) במגזר החרדי, כאשר יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני פתח במתקפה כפולה נגד שותפתו הטבעית בראשות אריה דרעי, ומנגד נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. הפעם, ש"ס לא נותרה חייבת - והתגובה של ח"כ מיכאל מלכיאלי חשפה קרע עמוק שמאיים לפרק את החזית החרדית המאוחדת.

"אני רותח מזעם", הצהיר גפני בראיון לרדיו 'קול ברמה', כשהוא מאשים את ש"ס בהפרת ההסכום לעבור לאופוזיציה ולוותר על תפקידים. "אנחנו עזבנו והם לא, הם ממשיכים לנהל משרדים ואומרים בגלוי שהם בקואליציה", טען גפני. לדבריו, דרעי מסרב לשבת איתו וש"ס פועלת נגד מינוי רבנים אשכנזים.

ח"כ מיכאל מלכיאלי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

גפני לא הסתפק בדרעי ושיגר חיצים ארסיים לעבר היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות החלטתה למנוע הטבות מס ממוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס. "היא ממש אנטישמית", תקף גפני בחריפות, "היא לא מאמינה בלימוד תורה ורוצה שלא תהיה לנו זכות הצבעה. אני לא מבין איך ראש הממשלה משאיר את האישה הזאת בתפקיד, היא מפוטרת".

כזכור, על פי דיווחים שפורסמו לאחרונה, היועמ"שית קובעת בעמדה חדשה כי יש לשלול הטבות מס מתורמים המעבירים כספים למוסדות תורניים שבהם לומדים בחורים שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא. לפי העמדה, מתן זיכוי מס לפי 'סעיף 46' למוסדות אלו מהווה "מימון עקיף" שמעודד אי-גיוס.

הגר"ד לנדו בשיחה בישיבת פוניבז' (צילום: שוקי לרר)

"אתה מסרב לפנות את לשכת "

התגובה מצד ש"ס לא איחרה לבוא, והייתה חריפה לא פחות. ח"כ מיכאל מלכיאלי תקף את גפני אישית: "בזמן שאתה מפרסם שקרים, אתה שוכח שהחבר היחיד מהמפלגה שלך שיושב בממשלה הוא חבר מפלגתך, ושאתה עצמך מסרב לפנות את לשכת יו"ר ועדת הכספים".

מלכיאלי אף חשף עימות לילי בכנסת, וטען כי גפני הגיע ב-1 בלילה כדי להילחם נגד תקציבים לבניית מקוואות. "עצוב שכעולם התורה בסכנה, אתה מחפש כותרות ומתנגח", סיכם מלכיאלי בחריפות.

ח"כ מקלב והשר סמוטריץ', בכנסת (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

העימות הפומבי בין שתי המפלגות החרדיות מגיע בעיתוי רגיש, כאשר עולם התורה מתמודד עם אתגרים משמעותיים בזירה הציבורית והפוליטית. הקרע שנחשף היום מעיד על מתחים עמוקים שמאיימים על היכולת של החזית החרדית לפעול באופן מאוחד מול האתגרים העומדים בפניה.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שגפני יוצא במתקפה חריפה נגד גורמים שונים. לאחרונה תקף גפני גם את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, והזהיר את הציבור החרדי מפני תמיכה בו בשל עלייתו להר הבית.

לדעתי פה שס צודקת שס פועלת וגפני יודע רק ליתקוף
יוסף חיים נעים
מה שנקרא המגננה הכי טובה, זה התקפה
מוישי פרוש
גם אצל גפני וגם בשס רועדים כמו הדגים באלול, יודעים שיש רק מה להפסיד מלהקדים את הבחירות. לכן מוצאים מעט קיטור ואין בכך רע.
יצחק

