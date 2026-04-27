מענדי וייס בסינגל ווקאלי מקורי: "כדי שיטהרו"

לכבוד יום "נצח שבנצח" בספירת העומר, הזמר והיוצר מענדי ויזל משיק סינגל חדש ומרגש במיוחד בשם "כדי שיטהרו", הנושא מסר של חיזוק, טהרה והתמודדות רוחנית.

השיר יוצא בימים של ספירת העומר, תקופה שבה עם ישראל מתעלה בהדרגה לקראת קבלת התורה, ובמרכזו עומדת קריאה פנימית של אדם כלפי בוראו: "אבא אני רוצה להיות טהור, תעזור לי לנצח".

לדברי מענדי, יום "נצח שבנצח" מסמל נקודה מרכזית בספירה – עוצמה, התמדה וניצחון רוחני גם כאשר הדרך אינה פשוטה. השיר מבקש לבטא את הרצון העמוק של יהודי להיאבק ביצריו ולהישאר נאמן לדרך הקדושה.

קרדיטים:

לחן וביצוע: מענדי ויזל

הפקה: יונתן בלוי