כיכר השבת

מענדי וייס בסינגל ווקאלי מקורי: "כדי שיטהרו"

הזמר והיוצר מענדי ויזל מגיש סינגל מרגש במיוחד לכבוד ספירת 'נצח שבנצח': "כדי שיטהרו". הלחן של ויזל עצמו כשההפקה הווקאלית של יונתן בלוי (סינגלים וקליפים)

לכבוד יום "נצח שבנצח" בספירת העומר, הזמר והיוצר מענדי ויזל משיק סינגל חדש ומרגש במיוחד בשם "כדי שיטהרו", הנושא מסר של חיזוק, טהרה והתמודדות רוחנית.

השיר יוצא בימים של ספירת העומר, תקופה שבה עם ישראל מתעלה בהדרגה לקראת קבלת התורה, ובמרכזו עומדת קריאה פנימית של אדם כלפי בוראו: "אבא אני רוצה להיות טהור, תעזור לי לנצח".

לדברי מענדי, יום "נצח שבנצח" מסמל נקודה מרכזית בספירה – עוצמה, התמדה וניצחון רוחני גם כאשר הדרך אינה פשוטה. השיר מבקש לבטא את הרצון העמוק של יהודי להיאבק ביצריו ולהישאר נאמן לדרך הקדושה.

קרדיטים:

לחן וביצוע: מענדי ויזל

הפקה: יונתן בלוי

ווקאלייונתן בלוימענדי ויזל

1
לא מנדי ווייס כמו בכותרת אלא מנדי ויזל
מנדי ויזל

