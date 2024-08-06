במעמד רב רושם ובהשתתפות אלפי חסידים הוכתר הגה"צ רבי יחזקאל לישפיץ, חתן האדמו"ר מבאבוב, כדומ"ץ החסידות בעיר לינדן שבארה"ב | במעמד ההכתרה שהתקיימה בראשות האדמו"ר, נשאו דברים חשובי רבני הקהילה כשאת משא המרכזי נשא בקול נרגש האדמו"ר מבאבוב | קהילת באבוב בלינדן התפתחה בשנים האחרונות ומונה כבר מאות משפחות מבני החסידות (חסידים)
אלפי חסידי באבוב התאספו אמש (שני) לסעודת הילולא רבתית בהיכל הטישים במרכז חסידות באבוב ב'בת ים', לרגל הילולת האדמו"ר מבאבוב זצ"ל | את המשא המרכזי נשא הרה"צ רבי יחזקאל לפשיץ חתד"נ האדמו"ר מבאבוב אשר הגיע במיוחד בשליחות חותנו הגדול | עוד נשא דברים הגה"צ רבי יעקב ישראל ישורון מייזליש אב"ד באבוב בת ים וחתב"נ האדמו"ר זצ"ל (חסידים)