כיכר השבת
"פעלו בחירוף נפש"

חשד להצתה מכוונת: לוחמי אש חילצו ספרי תורה מבית כנסת בוער ברמלה | תיעוד

לוחמי אש חילצו חמישה ספרי תורה מבית כנסת שהוצת ברמלה |מפקד תחנת המשטרה: "נמצה את הדין עם הפורעים" | מפקד האירוע בכבאות והצלה: "הלוחמים פעלו בחירוף נפש בתוך העשן הסמיך כדי להוציא את ספרי התורה שלמים, תוך שהם בולמים את האש ומונעים אסון כבד" (בארץ)

לוחמי האש פועלים בבית הכנסת הבוער (צילום: כברות והצלה)

לוחמי האש פעלו הלילה (בין שבת לראשון) באירוע שריפה מורכב סמוך לשוק ברמלה. עם הגעת הצוותים למקום, זוהו להבות עזות ועשן כבד הבוקעים מחנות ומבית כנסת סמוך שנשרף כליל.

לוחמי האש חתרו למגע עם הבעירה, תחת תנאים קשים, והצליחו לחלץ מתוך הלהבות חמישה ספרי תורה קדושים.

במקביל, ביצעו הלוחמים סריקות נרחבות לשלילת הימצאות לכודים ופעלו בנחישות למניעת התפשטות האש למבנים ומוקדים נוספים באזור השוק. בכבאות והצלה הדגישו כי בחסדי ה', באירוע לא היו נפגעים בנפש.

מחקירה ראשונית עולה כי מוקד השריפה הוא במחסן חלוקת מזון למעוטי יכולת הממוקם בחלקו האחורי של בית הכנסת. כתוצאה מהשריפה התפשטה האש גם אל תוך מבנה בית הכנסת וגרמה לנזק רב במקום.

מפקד תחנת רמלה במחוז מרכז של המשטרה, סנ״צ אפי תשובה, בזירת האירוע: "בשלב זה כל כיווני החקירה נבדקים, נפעל במהירות ובמקצועיות למיצוי החקירה והדין עם הפורעים".

מפקד האירוע, רשף אסף כהן, אמר לפנות בוקר: "הגענו לזירה מאתגרת מאוד עם מטען אש גבוה סמוך לשוק. הלוחמים פעלו במקצועיות ובחירוף נפש בתוך העשן הסמיך כדי להוציא את ספרי התורה שלמים, תוך שהם בולמים את האש ומונעים אסון כבד הרבה יותר בלב האזור המסחרי".

שריפה בבית הכנסת ברמלה (צילום: כבאות והצלה)
אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

