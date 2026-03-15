לוחמי האש פעלו הלילה (בין שבת לראשון) באירוע שריפה מורכב סמוך לשוק ברמלה. עם הגעת הצוותים למקום, זוהו להבות עזות ועשן כבד הבוקעים מחנות ומבית כנסת סמוך שנשרף כליל.

לוחמי האש חתרו למגע עם הבעירה, תחת תנאים קשים, והצליחו לחלץ מתוך הלהבות חמישה ספרי תורה קדושים.

במקביל, ביצעו הלוחמים סריקות נרחבות לשלילת הימצאות לכודים ופעלו בנחישות למניעת התפשטות האש למבנים ומוקדים נוספים באזור השוק. בכבאות והצלה הדגישו כי בחסדי ה', באירוע לא היו נפגעים בנפש.

מחקירה ראשונית עולה כי מוקד השריפה הוא במחסן חלוקת מזון למעוטי יכולת הממוקם בחלקו האחורי של בית הכנסת. כתוצאה מהשריפה התפשטה האש גם אל תוך מבנה בית הכנסת וגרמה לנזק רב במקום.

מפקד תחנת רמלה במחוז מרכז של המשטרה, סנ״צ אפי תשובה, בזירת האירוע: "בשלב זה כל כיווני החקירה נבדקים, נפעל במהירות ובמקצועיות למיצוי החקירה והדין עם הפורעים".

מפקד האירוע, רשף אסף כהן, אמר לפנות בוקר: "הגענו לזירה מאתגרת מאוד עם מטען אש גבוה סמוך לשוק. הלוחמים פעלו במקצועיות ובחירוף נפש בתוך העשן הסמיך כדי להוציא את ספרי התורה שלמים, תוך שהם בולמים את האש ומונעים אסון כבד הרבה יותר בלב האזור המסחרי".