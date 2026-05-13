במהלך שיעור לרופאים שמסר רבה של שכונת 'רמת אלחנן' הגאון רבי יצחק זילברשטיין, בבית החולים 'מעייני הישועה' לאחרונה, השתתף כאורח נכדו של האדמו"ר הרה"ק רבי שלמה גולדמן זצוק"ל, המכונה רבי שלומק'ע זווילער, שהיה האדמו"ר הרביעי של חסידות זוועהיל, ומקים החסידות בארץ ישראל.

יבדלחט"א, הרב זילברשטיין שזכה להסתופף בצילו בעיה"ק ירושלים למעלה משנה, בהיותו ילד בן 11-12, שיתף תוך כדי השיעור בזכרונות נפלאים ומרגשים, בהם כלל מעשי רב, עובדות והנהגות שראה או שמע מכלי ראשון על הגה"ק, שנפטר לבית עולמו לפני 81 שנה, ביום רביעי כ"ו אייר תש"ה.

"החתולים איבדו עצמם לדעת"

הגר"י סיפר כי הרבי, ברוב צדקתו, היה דואג במסירות לחתולים שבסביבת ביתו, מאכיל אותם ודואג למחייתם בלילות הקרים. "אלו היו דברים נשגבים", אמר הגר"י, והוסיף עדות מצמררת: "ביום שהסתלק מהעולם, ראיתי בעצמי כמה חתולים שממש התאבדו, איבדו עצמם לדעת מרוב צער. את זה אני ראיתי במו עיניי".

הנס מול הנאצים והמופתי

בהמשך השיעור עבר הגר"י לספר על כוחו של הצדיק לפעול לישועת הכלל בימי השואה האיומה. כאשר הגרמנים ימ"ש התקרבו לארץ ישראל ושיתפו פעולה עם המופתי, ניגש הגבאי הנודע, החסיד רבי אלי רוט זצ"ל, וסיפר לרבי על הסכנה הנוראה בעיצומו של ליל שבת.

תגובתו של רבי שלומק'ע הדהימה את השומעים: "למה לא הזכרת את זה לפני קידוש?", שאל את הגבאי, "לפני קידוש אני בעל הבית על כל העולם ויכולתי לסדר את זה...". למרות זאת, הלך הרבי למקווה הטהרה כדי לפעול ישועה, וכשיצא הרגיע את הגבאי: "אין מה לפחד, היטלר לא ייכנס לארץ ישראל".