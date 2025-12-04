גבול לבנון ( צילום: אייל מרגולין /פלאש 90 )

לקראת הסכמות בצפון? לאחר הפגישות אמש של נציגי ישראל ולבנון, הבוקר (רביעי) דווח בחדשות 12, כי המדינות הסכימו על מפגש נוסף שיתקיים כבר במהלך הזמן הקרוב.

על פי הדיווח של העיתונאי ניצן שפירא, ישראל ולבנון יקיימו מפגש נוסף כבר במהלך החודש הקרוב, כזה שיעסוק בקידום שתפ"ים כלכלים בין המדינות. בישראל התייחסו לפגישה שהתקיימה אמש ואמרו כי היא נמשכה למעלה משעה, והתקיימה באווירה טובה. במהלך המפגש הבא, שני הצדדים צפוים להגיע עם מספר מגוון של הצעות פרקטיות שיגבשו במהלך הימים הקרובים - לטובת הרחבת שיתוף הפעולה בין המדינות במספר תחומים כמו: חקלאות, טכנולוגיה, תחבורה ותשתיות. גורם ישראלי התבטא והוסיף: כי "העובדה שישראל נכנסת ושותפה לאלמנטים כלכליים בתוך לבנון - זו אמירה חד משמעית שחיזבאללה סיים את תפקידו בתוך לבנון. אנחנו מוכנים לצעוד עם ממשלת לבנון אבל היא צריכה לטפל בחיזבאללה".

מנהרת כוח רדואן שאותרה בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

אמש דיווחנו כי ארה"ב ממשיכה בהפעלת הלחצים הכבדים על ישראל ולבנון במטרה למנוע את קריסת הפסקת האש בין המדינות. מוקדם יותר קיימו גורמים מלבנון וישראל פגישה ישירה במגוון נושאים אזרחיים וכלכליים.

גורם ישראל אמר לווינט כי למרות המחשבות והדיבורים בישראל ללכת למהלך של פעולה עצימה מול חיזבאללה כרגע: "אין החלטה ללכת בוודאות להסלמה", כשהוא מוסיף: "בתהליך קבלת ההחלטות - הפקטור האמריקני משמעותי".

הגורם המשיך וטען כי ללכת למהלך של הסלמה בלבנון זו "אופציה שקיימת על השולחן, ובסל התגובות שלנו יש פעולה עצימה שהמטרה שלה תהיה לכסח את הדשא - גם באזור דרום לבנון - אם בחיזבאללה הצליחו לשקם משהו". אך לדבריו: "ארגון הטרור לא הצליח הרבה כי אנחנו תוקפים בשוטף", כשהוא מוסיף כי בסוף הכול קשור לשאלה האם האמריקאים יתנו אור ירוק לפעולה בלבנון.

בכאן חדשות צוטט גורם מערבי בבירות המקורב לשיחות בין ישראל ללבנון שטען כי עצם העובדה שלבנון וישראל דנים באופן ישיר בוועדת הפיקוח האזרחית, מראה שיש כאן רצון להתקדמות, אך ציין במקביל כי בלבנון לא עשו זאת בהתלהבות אלא רק בשל הלחץ הכבד מארה"ב.

גבול ישראל - לבנון ( צילום: אייל מרוגלין - פלאש 90 )

שעות לפני כן: בהנחייתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו התקיימה פגישה ההיסטורית בין נציג ישראל לנציגי לבנון. גם נציג ארצות הברית נכח בפגישה.

הפגישה, שייתה בעיר נקורה הלבנונית, התקיימה כחלק מה"שיח הביטחוני השוטף בין ארה״ב, ישראל ולבנון". כך נמסר.

בפגישה השתתף מטעם ישראל סגן ראש אגף למדיניות חוץ במל״ל, לצד יועצת נשיא ארה״ב לסוגיית לבנון, גב' מורגן אורטגוס, ונציגים אזרחיים רלוונטיים לבנונים.

"הפגישה התקיימה ברוח טובה, וסוכם כי יוגבשו רעיונות לקידום שיתוף פעולה כלכלי אפשרי בין ישראל ולבנון", נמסר מלשכת ראש הממשלה.

"ישראל הבהירה כי פירוק החיזבאללה מנשקו מחויב ללא כל קשר לקידום שיתוף הפעולה בנושא הכלכלי. הצדדים סיכמו על קיום שיח המשך".