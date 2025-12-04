כיכר השבת
הותיר מטבעות ברכה

מרגש עד דמעות: מה אמר האדמו"ר מצאנז לבנות 'בית לפליטות'?

באורח נדיר הגיע האדמו"ר מצאנז לביקור מיוחד וקביעת מזוזה במוסד 'בית לפליטות' בשכונת 'מאה שערים' בירושלים |הרבי נשא שיחת חיזוק לפני הבנות ובירך את המטבעות לשמירה ברכה והצלחה שיוחלקו להן במהלך חג החנוכה (חסידים)

האדמו"ר מצאנז בביקור בבית לפליטות (צילום: א. אייזנבאך)

התרגשות גדולה נרשמה השבוע במוסד 'בית לפליטות' בירושלים. בשערי המוסד הופיע באורח נדיר כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א שהגיע באופן מיוחד לביקור היסטורי במקום.

תחילה סייר האדמו"ר באגף החדש ששופץ לאחרונה, והביע את התפעלותו מהיופי וההדר שהושקע בבניין. לאחר שנטל את ידיו קבע הרבי מזוזה באגף. 

האדמו"ר נשא דברי חיזוק ועידוד לבנות המוסד, ובמיוחד העלה על נס את שמירת צניעותן וההתנזרות המוחלטת שלהן מרוח הרחוב הפרוץ. הרבי האציל מברכותיו ובירך את מאות המטבעות שהונחו לפניו שיחולקו לבנות כ'דמי חנוכה' בחג החנוכה.

במעמד 'לחיים' שהתקיים העלה האדמו"ר זכרונות ממפעלות אביו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זיע"א שהקים את 'שארית הפליטה' והציל נפשות מישראל שהיו משאת נפשו. 

בסיום בירך הרבי את הרב משה יונה רוזנפלד נשיא ויו"ר המוסדות ובנו המנכ"ל הרב חיים אלעזר רוזנפלד והביע את הערכתו על פועלם, וכן את הרב גבריאל פפנהיים חבר הנהלה ומנכ"ל בית החלמה ליולדות בטלזסטון, והרב מענדל צימעט מראשי עסקני המוסד.

בצאתו דיבר הרבי דברי חיזוק לצוות המדריכות במוסד שביקשו עצות כיצד להתמודד בדברים הנוגעים לבנות המוסד.

הביקור והמעמד ההיסטורי השאיר רושם וחיזוק רב בקרב הבנות והעסקנים ההעוסקים במלאכת הקודש.

האדמו"ר מצאנז בביקור בבית לפליטות (צילום: א. אייזנבאך)
