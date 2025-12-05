הרה"צ רבי דוד לייב שווארץ זצ"ל ( צילום: ארכיון 'בית ויז'ניץ' )

השבת ט"ז כסלו, חל יומא דהילולא של האי חסידא ופרישא, צדיק בדרכיו וחסיד במעשיו, גבאי הצדקה המפורסם הרה"צ רבי דוד לייב שוורץ זצ"ל.

הצדיק רבי דוד לייב נודע בשערים כדמות-הוד מדור קדומים, בקי בחדרי תורה, מופלג ביראתו הקודמת לחכמתו, בחסידותו ובפרישותו מכל הבלי העולם הזה. במיוחד בלט במסירות נפשו העצומה להחיות לבבות, בהיותו רודף צדקה וחסד כל ימיו. לבקשת רבו האדמו"ר הרה"ק בעל 'אמרי חיים' מויזניץ זי"ע ובשליחותם של גדולי ישראל זי"ע, קיבץ נדבות למען משפחות נצרכות ולמצות הכנסת כלה, כשהכל נעשה מתוך הצנע לכת ומתן בסתר, בפקחות ובתבונה יתירה. מאות בתים נאמנים בישראל הוקמו במשך השנים בסיוע מעשי הצדקה שלו. הוא עצמו חי בהתנזרות מוחלטת ודי היה לו בקב חרובין. צהלתו בפניו ואבלו בליבו, שמח ומשמח, בחן ובחכמה העביר לדורות הבאים דרכם של חסידי קמאי, ואורחות חיים של תורה יר"ש וחסידות.

נוסטלגיה: רבי דוד לייב אוסף מעות לצדקה, וכדרכו בקודש מסתתר מעיני המצלמות

בגשתו אל יהודים לבקש צדקה, היה מבקש את 'הכסף שלי' - 'מיין געלט'. כשמישהו שאלו פעם מה כוונתו בכך, הסביר בחכמה: "כל זמן שהכסף הזה בידך - הוא שייך לי כגבאי צדקה, שהרי מצוה עליך לתת צדקה; אולם לאחר שתתן את הכסף לצדקה - אזי הוא כולו שלך! כי השכר הגדול על הצדקה שייך לנותן לנצח!"

הרה"צ רבי דוד לייב שווארץ זצ"ל באסיפת צדקה ( צילום: ארכיון 'בית ויז'ניץ' )

שר התורה הגאון ר' חיים קנייבסקי זצוק"ל התבטא אודותיו: 'גבאי צדקה נוטלים בדרך כלל אחוזים לעצמם, מי שאינו נוטל לעצמו כלום - צריך לקום בפניו. על ר' דוד לייב ידעתי שאינו נוטל לעצמו מאומה, ותמיד הייתי קם בפניו!'

מקום מנוחתו של רבי דוד לייב בבית החיים ויזניץ בבני ברק, נודע כתל-תלפיות ליהודים המבקשים לשפוך את ליבם לפני ד' ולהיפקד בדבר ישועה ורחמים, בזכותו של אותו צדיק שכל ימיו מסר נפשו למען שלומי אמוני ישראל.

המצבה מעל קברו של הרה"צ רבי דוד לייב שווארץ זצ"ל

הבוקר משתתפים חסידים ואנשי מעשה בנסיעה מיוחדת המתקיימת לזכרו, לתפילת ותיקין ע"י שריד בית מקדשנו הכותל המערבי - להתפלל ולשפוך שיח כמנהגו המקודש מדי ליל שישי, ומשם מגיעים לתפילת רבים ע"י ציונו בבני ברק, להעתיר ברחמים בעבור אחינו כל בית ישראל.

רבי דוד לייב לא זכה להותיר אחריו זרע של קיימא, ולזכות תיחשב ללומדים ומדליקים נר לעילוי נשמתו לרגל יום ההילולא ה-כ"ו שחל בשבת, לטובת נשמת הרה"צ רבי דוד יהודה ב"ר אשר זצ"ל.