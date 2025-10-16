כיכר השבת
"להיות נושא בעול"

יום האבל הלאומי לטבח שמחת תורה: הקריאה של הרב לאו לאנשי חינוך חרדים

יום האבל הממלכתי לטבח שמחת תורה, מצויין היום בכל רחבי המדינה וגם בחלק מהמוסדות החרדיים, הרב דוד לאו כתב במכתב למחנכים: "להיות נושא בעול עם חברו- זו חובת השעה" (חדשות חרדים)

הגר"ד לאו בריאיון עבר ל'כיכר השבת'

מדינת ישראל מציינת היום (חמישי) את היום הלאומי לזיכרון חללי ונפגעי יום שמחת תורה, יצא בקריאה לאנשי החינוך החרדיים על משמעות היום.

בבתי ספר החרדיים הממלכתיים - המחוייבים לממלכתיות מציינים את היום, בפעילות חינוכית רחבה הכוללת שיח עם התלמידים בכיתות, לימוד משניות לעילוי נשמות הנופלים, מפגשים עם משפחות החללים והחטופים, ותפילות מיוחדות לשלום העם והמדינה, זאת ביוזמת המחוז החרדי של מר קלדרון.

מי שהצטרף ליוזמה הממלכתית, הוא הרב הגאון רבי דוד לאו, שהעביר מכתב לאנשי החינוך החרדיים במוסדות הממלכתיים, בו הוא כתב כי על הדור הצעיר ללמוד מתוך היום הזה את משמעות האחריות ההדדית והנתינה.

"חובה עלינו", כתב הרב לאו, "לספר לדורות הבאים את אשר חווינו. חובתנו בראש ובראשונה היא להיות נושא בעול עם חברו, להרגיש בצער הזולת. הקב"ה מצווה אותנו להיות אנושיים, השותפים עם השני בצערו."

הרב לאו הוסיף כי "לצד הצער יש לזכור את גבורת הרבים שחשו לאזורי הקרב והצילו חיים. מכל קצוות הארץ יצאו יהודים, חלקם עם הטלית על גופם, להגן ולהושיע אחים ואחיות... בכך הוכיחו את צלם האלוקים שנטוע בהם."

מכתבו של הרב לאו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר