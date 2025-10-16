מדינת ישראל מציינת היום (חמישי) את היום הלאומי לזיכרון חללי ונפגעי יום שמחת תורה, הרב דוד לאו יצא בקריאה לאנשי החינוך החרדיים על משמעות היום.

בבתי ספר החרדיים הממלכתיים - המחוייבים לממלכתיות מציינים את היום, בפעילות חינוכית רחבה הכוללת שיח עם התלמידים בכיתות, לימוד משניות לעילוי נשמות הנופלים, מפגשים עם משפחות החללים והחטופים, ותפילות מיוחדות לשלום העם והמדינה, זאת ביוזמת המחוז החרדי של מר קלדרון.

מי שהצטרף ליוזמה הממלכתית, הוא הרב הגאון רבי דוד לאו, שהעביר מכתב לאנשי החינוך החרדיים במוסדות הממלכתיים, בו הוא כתב כי על הדור הצעיר ללמוד מתוך היום הזה את משמעות האחריות ההדדית והנתינה.

"חובה עלינו", כתב הרב לאו, "לספר לדורות הבאים את אשר חווינו. חובתנו בראש ובראשונה היא להיות נושא בעול עם חברו, להרגיש בצער הזולת. הקב"ה מצווה אותנו להיות אנושיים, השותפים עם השני בצערו."

הרב לאו הוסיף כי "לצד הצער יש לזכור את גבורת הרבים שחשו לאזורי הקרב והצילו חיים. מכל קצוות הארץ יצאו יהודים, חלקם עם הטלית על גופם, להגן ולהושיע אחים ואחיות... בכך הוכיחו את צלם האלוקים שנטוע בהם."