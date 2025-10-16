מעמד רב רושם, בהשתתפות המונים מתושבי העיר ביתר עילית, התקיים במעמד הקפות שניות בהיכל הישיבה הגדולה "אבני נזר" בביתר עילית.

כמסורת הישיבה הק', בני הישיבה כולם נשארים בישיבה לאחר החג ונוטלים חלק במעמד ההקפות השניות, כשהם רוקדים ושמחים עם התורה, כי היא חיינו ואורך ימינו. במהלך המעמד הכביר נרשמו רגעים מרגשים רבים, כאשר בני הישיבה ששו ושמחו עם ספרי התורה המהודרים, כשהם שרים בדבקות, מתפללים, ומוחים דמעה של תפילה ותחינה "והאר עינינו בתורתך", "ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו... ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו".

במרכז המעגלים רקדו ופיזזו לכבוד התורה צוות רבני הישיבה, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי זמיר כהן, ויחד חברו להם הרבנים והתלמידים לשמחה של קדושה שפרצה את גבולות ההיכל.

בשיא המעמד והריקודים, ביקש ראש הישיבה לשאת מספר דברים, וכה אמר, כשהוא חובק ונושא את ספר התורה, ופניו להבים: "לומד תורה שזוכה לערבות והמתיקות של התורה הקדושה, זוכה למתנה מיוחדת נוספת מיניה וביה: התורה וערבותה ממלאים את ראשו, מוחו וליבו, וממילא כבר אין לשאר הדברים, התאוות, ההבלים והשטיות. טבעו של המוח הוא, שהוא תמיד צריך לעסוק במשהו. ביד האדם הבחירה האם למלאות ולהעסיק את מוחו בדברי תורה, או בדברים אחרים ח"ו. מי שזוכה וממלא את מוחו בדברי תורה, ממילא יוצר חומה כנגד שאר ההבלים".

"יתרה מכך" הוסיף ראש הישיבה, "גם אם נכנס לראש פעם דבר זר, הרי שלתורה יש סגולה נוספת שנאמר בה 'הלא כה דברי כאש', האיש היא שורפת ומלבנת. וממילא, 'כל אשר יבוא באש תעבירו באש – וטהר', כל דבר אחר, כל בעירה אחרת – נכנעת ובטלה מול אש התורה הקדושה"!