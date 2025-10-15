כיכר השבת
האו"ם חושף: זהו הסכום האסטרונומי שיידרש לשיקום רצועת עזה 

הבנק העולמי והאו"ם מדווחים על נכונות בינלאומית למימון שיקום הרצועה, במאמץ עצום אחרי הרס חסר תקדים והנזקים העצומים (העולם ערבי)

עזה, כפי שנראית מהגבול עם ישראל (צילום: Tsafrir Abayov/Flash90)

הבנק העולמי מדווח על היענות בינלאומית: מדינות רבות מוכנות לסייע במימון שיקום , המוערך בכ-120 מיליארד דולר. הדיווח התפרסם סוכנות רויטרס חושף את האתגרים חסרי התקדים הניצבים בפני הרצועה לאחר שנתיים של מלחמה

ג'קו סילירס, בכיר בתוכנית הפיתוח של האו"ם (UNDP), הזהיר ביום שלישי האחרון כי המלחמה שהחלה בתגובה למתקפת ב-7 באוקטובר 2023, הותירה אחריה הרס עצום ומכריע. לדבריו, הלחימה יצרה לפחות 55 מיליון טונות של הריסות. כדי לסבר את האוזן, סילירס ציין כי כמות זו שווה ערך לכ-13 פעמים גודלן של הפירמידות בגיזה. בשל ההיקף הבלתי נתפס של ההרס ברצועה, השיקום המלא של עזה עשוי להימשך עשורים.

על פי נתוני רשויות הבריאות בעזה, ההפצצות הישראליות במהלך שנתיים של לחימה הובילו למותם של כ-68,000 בני אדם. אזורים נרחבים ברצועת עזה הפכו לשממה, ובפרט בעיר עזה, שהייתה זירת הלחימה העזה ביותר. מרכז הלוויין של האו"ם (UNOSAT) מדווח כי כ-83% מכלל מבני המגורים בעיר עזה נפגעו.

על אף האתגרים, האו"ם דיווח על סימנים מעודדים לגבי גיוס הסכום העצום של 70 מיליארד דולר הדרוש לשיקום. סילירס עדכן כי אומות אירופיות וערביות, קנדה וארה"ב, נראות מוכנות לתרום. "שמענו חדשות חיוביות מאוד ממספר שותפים שלנו, כולל שותפים אירופאים וקנדה," אמר, והוסיף כי מתקיימים דיונים גם עם ארצות הברית.

לאחר כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף - שבמסגרתו שחרר חמאס את אחרוני בני הערובה הישראלים שנותרו בחיים מספר רב של פלסטינים שבו להריסות בתיהם בשטח החוף. בינתיים, תוכנית הפיתוח של האו"ם דיווחה כי היא כבר פינתה כ-81,000 טונות של הריסות מרצועת עזה והיא ממשיכה במאמציה אלו.

כל הכבוד לצה"ל!
נפתלי
הם מתיחסים לעזה כעיר שנדרש לשקם. זה היה פח אשפה ונהיה פח אשפה מעוך. אפשר פשוט כמה ימים של יישור קרקע עם D9 ודחיפת פסולת לכיוון מצרים וחסכנו עליות ואת הזבל המפורר העברנו למקום המיועד. הכל באופן ידידותי לסביבה כמו שגרטה אוהבת.
טעות בחשבון

