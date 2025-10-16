איתן הורן יצא למרפסת ביתו ודמע מול הקהל המריע: "תמיד האמנתי"

שורדי השבי איתן הורן ונמרוד כהן, שיצאו מעזה ביום שני השבוע בערב החג, שוחררו היום (חמישי), בתום שלושה ימים בלבד, מבית החולים איכילוב בתל אביב לבתיהם.

הורן הגיע לביתו בכפר סבא, וקהל המונים מרחבי העיר ערכו לו קבלת פנים מרגשת במיוחד. תושבים רבים הגיעו אל הרחוב שבו מתגורר איתן עם אימו, רותי סטרום – שלאורך השנתיים האחרונות נאבקה ללא הפסקה להשבת בניה מהשבי. הם קיבלו את פניו עם בלונים, דגלים, שלטים וברכות חמות. דמעות של התרגשות נצצו בעיניי כולם והעיר כולה התאחדה סביב רגע של אור ותקווה בתוך תקופה ארוכה של כאב.

בשלב מסוים יצא איתן אל מרפסת ביתו והודה לקהל המריע. הוא מחא דמעה, התחבק עם אחיו יאיר, שנחטף יחד עמו ושוחרר לפני יותר מחצי שנה, ואמר כי הוא מתרגש ושזהו היום השמח בחייו. לדבריו, יקח לו מספר ימים לעכל. הוא אמר שתמיד האמין שיגיע לביתו וטען שרק בזכות העם זה קרה.

מבית החולים איכילוב נמסר כי איתן שוחרר "לאחר שהשלים את כלל הבדיקות הנדרשות". הם הוסיפו כי הם ימשיכו ללוות אותו ואת בני משפחתו ולבצע מעקב רפואי והמשך בדיקות ככל שידרש.