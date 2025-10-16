במהלך שהותו בשבי בעזה, שנתיים בדיוק, ביקש איתן מור משוביו שילמדו אותו ערבית. כיום הוא קורא ומדבר ערבית עזתית ברמה גבוהה ביותר. כך חשף אביו ד"ר צביקה מור, בריאיון שהעניק היום (חמישי) לקשת 12.

האב סיפר כי בנו ביקש מאחד ממחבלי חמאס שילמד אותו את האותיות בערבית, ולאט לאט החל ללמוד אותיות ומילים בערבית - מתוך השיחות של המחבלים, מרשת אל ג'זירה שלעיתים הייתה מופעלת לידו ועוד.

"הוא לקח את זה כאתגר", סיפר האבא, "ואנחנו ממש נטרפים מהרמה שלו בערבית. הוא כותב בערבית כמו שאני כותב בעברית. הוא גם קורא ספרים ועיתונים בערבית".

עוד חשף האב כי במהלך תקופת השבי בישל איתן ארוחות לשוביו, וגם לימד את המחבלים לבשל מאכלים. לפני שנחטף עבד בתחום הקולינרי וידע לבשל.

איתן הוחזק בעיר עזה, כך סיפר האבא. על שחרורו מעזה שמע ארבעה ימים לפני הושענא רבה. כשאמרו לו שיש עסקה לא מיהר להאמין. היו פעמים לאורך השנים שבהם אמרו שישנה עסקה והדברים התבררו כעורבא פרח.

מור הבין שהפעם זה אחרת, ושהוא באמת עומד להשתחרר, רק כאשר אפשרו להם להתארגן ולהסתפר ולהתקלח, וכן העניקו להם בגדים טובים יותר ממה שהיה להם עד אז.

האבא גם סיפר לעמליה דואק בחדשות 12 על המפגש של בנו עם מנהיג חמאס, עז א-דין אל חדאד. לדבריו, לדבריו אל חדאד שוחח עם השובה של איתן ודיבר עמו על החטוף הישראלי.

השובה סיפר לאל חדאד כי אביו של איתן אינו מעוניין בו, כי איננו יוצא להפגנות, ואל חדאד השיב לו שהאב כן מעוניין בבנו אולם יש לו דרך אחרת כדי לפעול שבנו ישוחרר. ואז אמר שאת איתן צריך להוציא ראשון כי האבא לא עוזר לנו ולא משרת את המטרות שלנו.