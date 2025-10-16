כיכר השבת
הגופה ליד שטרות 200 שקל: תיעוד חדש ודרמטי מזירת החיסול של סינוואר

תיעוד חדש ודרמטי מזירת חיסולו של רב המרצחים יחיא סינוואר נחשף היום על ידי דובר צה"ל, במלאת שנה לועזית לחיסול המהדהד | בתיעוד ניתן לראות את הגופה לצד שטרות רבים של 200 שקל ולצד הכורסה הכתומה והמפורסמת (במלחמה)

זירת החיסול של יחיא סינוואר, מוקף בכסף ישראלי (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל חשף היום (רביעי), במלאת שנה לועזית לחיסולו של רב המרצחים יחיא סינוואר, תיעוד וידאו ראשון מהזירה - שבו נראית גופתו של המחבל זמן קצר לאחר חיסולה.

סינוואר נראה בקומה השנייה של הבית, בין הריסות, כשלצידו חפיסות גדולות של שטרות מאתיים שקלים. בקומה גם נראית הספה הכתומה המפורסמת, שתמונתו של סינוואר יושב עליה - הפכה לויראלית אחרי הטבח.

המצלמה של צה"ל למעשה מציגה את הבית כולו אחרי החיסול. המצלמה נכנסת אל תוך הבית, אל קומתו הראשונה וההרוסה, ומשם מטפסת אל הקומה השנייה - שם נראית הספה, גופתו של סינוואר ושטרות הכסף. בנוסף פורסם סרטון שני של הפצצת המבנה, ימים ספורים לאחר מכן.

הפצצת והמשדת המבנה ימים ספורים לאחר מכן (צילום: דובר צה"ל)
סינוואר לצד ערמות הכסף (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל מסר כי "היום לפני שנה בתאריך הלועזי, לוחמי צוות הקרב של חטיבת ביסל״ח שפעלו תחת אוגדת עזה (143), חיסלו את מנהיג ארגון הטרור חמאס, המחבל יחיא סינוואר, לאחר שנמלט למבנה בשכונת תל-סולטאן ברפיח.

"לאחר חקר ופעילויות נוספות במרחב, כוחות צה״ל השמידו את המבנה בו חוסל יחיא סינוואר. הכוחות השמידו את המבנים במרחב, בהם נמצאו עשרות פריטי אמל"ח, פירים ובהם היו ההתקלויות עם המחבלים הנוספים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

איזה מחזה מריב
אני
סוף ראוי לאחד המרצחים האכזריים ביותר שידע העם היהודי. חטיבת ביסל״ח הוכיחה מקצועיות, אומץ ודיוק מבצעי נדיר. התיעוד הזה הוא לא רק רגע של סגירת מעגל הוא מסר לכל אויבי ישראל: דמכם בראשכם.
יוסף
הדמעות של המשפחות, הכאב של עם שלם קיבלו היום מעט צדק. לראות את מי שחטף, רצח, שרף וגרם לסבל שאין לו שיעור שוכב חסר חיים, מוקף בכספו זו סגירת מעגל של צדק אלוקי.
דוד
נראה חרטה בפיתה
דרומית

