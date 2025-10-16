דובר צה"ל חשף היום (רביעי), במלאת שנה לועזית לחיסולו של רב המרצחים יחיא סינוואר, תיעוד וידאו ראשון מהזירה - שבו נראית גופתו של המחבל זמן קצר לאחר חיסולה.

סינוואר נראה בקומה השנייה של הבית, בין הריסות, כשלצידו חפיסות גדולות של שטרות מאתיים שקלים. בקומה גם נראית הספה הכתומה המפורסמת, שתמונתו של סינוואר יושב עליה - הפכה לויראלית אחרי הטבח.

המצלמה של צה"ל למעשה מציגה את הבית כולו אחרי החיסול. המצלמה נכנסת אל תוך הבית, אל קומתו הראשונה וההרוסה, ומשם מטפסת אל הקומה השנייה - שם נראית הספה, גופתו של סינוואר ושטרות הכסף. בנוסף פורסם סרטון שני של הפצצת המבנה, ימים ספורים לאחר מכן.