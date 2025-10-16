דובר צה"ל חשף היום (רביעי), במלאת שנה לועזית לחיסולו של רב המרצחים יחיא סינוואר, תיעוד וידאו ראשון מהזירה - שבו נראית גופתו של המחבל זמן קצר לאחר חיסולה.
סינוואר נראה בקומה השנייה של הבית, בין הריסות, כשלצידו חפיסות גדולות של שטרות מאתיים שקלים. בקומה גם נראית הספה הכתומה המפורסמת, שתמונתו של סינוואר יושב עליה - הפכה לויראלית אחרי הטבח.
המצלמה של צה"ל למעשה מציגה את הבית כולו אחרי החיסול. המצלמה נכנסת אל תוך הבית, אל קומתו הראשונה וההרוסה, ומשם מטפסת אל הקומה השנייה - שם נראית הספה, גופתו של סינוואר ושטרות הכסף. בנוסף פורסם סרטון שני של הפצצת המבנה, ימים ספורים לאחר מכן.
דובר צה"ל מסר כי "היום לפני שנה בתאריך הלועזי, לוחמי צוות הקרב של חטיבת ביסל״ח שפעלו תחת אוגדת עזה (143), חיסלו את מנהיג ארגון הטרור חמאס, המחבל יחיא סינוואר, לאחר שנמלט למבנה בשכונת תל-סולטאן ברפיח.
"לאחר חקר ופעילויות נוספות במרחב, כוחות צה״ל השמידו את המבנה בו חוסל יחיא סינוואר. הכוחות השמידו את המבנים במרחב, בהם נמצאו עשרות פריטי אמל"ח, פירים ובהם היו ההתקלויות עם המחבלים הנוספים".
