כיכר השבת
דרמה ברצועה

עזתים "רצו לראות את הבית" והתקרבו לכוחות צה"ל; חמישה חוסלו

חמישה עשתים חוסלו על ידי כוחות צה"ל לאחר שחצו את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה, בניגוד להסכם הפסקת האש | בוצעו קודם לכן ניסיונות הרחקה שלא הועילו. בעזה דיווחו כי המתקרבים רצו לבדוק מה עלה בגורל ביתם (צבא וביטחון)

חמישה חשודים עזתים, שחצו את "הקו הצהוב" ברצועת , בניגוד להסכם - חוסלו על ידי צה"ל הבוקר (שלישי). כך הודיע דובר צה"ל.

"מוקדם יותר היום, זוהו מספר חשודים אשר חצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים במרחב צפון הרצועה, דבר המהווה הפרה של ההסכם", נמסר מדובר צה"ל.

לפי צה"ל, "בוצעו ניסיונות הרחקה של החשודים. החשודים לא נענו והמשיכו להתקרב לכוחות, הכוחות ביצעו ירי להסרת איום".

עוד הבהיר דובר צה"ל כי "הידיעות על חדירת מחבלים למגנן אינן נכונות. צה"ל קורא לתושבי עזה להישמע להנחיות צה"ל ולא להתקרב לכוחות הפרוסים במרחב".

התקרית התרחשה באזור שכונת סג'עאיה בצפון הרצועה. החשודים התקרבו לעבר כוחות צה"ל. הללו ניסו להרחיק אותם, אולם החשודים לא התרחקו.

בשלב מסוים החלו הכוחות לפתוח באש לעבר המתקרבים, תחילה מהקרקע ולאחר מכן, משלא הועיל, גם מהאוויר. בעזה דווח כי חמישה חוסלו בתקרית. לטענת הפלסטינים, הללו הגיעו למקום כדי לבדוק מה עלה בגורל ביתם.

סימון הקו הצהוב (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל בערבית קרא הערב לתושבעי הרצועה לא להתקרב אל הקו הצהוב. "בהתאם להסכם הפסקת האש ושחרור החטופים, כוחות צה"ל נותרו פרוסים באזורים ספציפיים ברצועת עזה. אין להתקרב לכוחות צה"ל באזורי הפריסה שלהם. התקרבות אליהם חושפת אתכם לסכנה", מסר דובר צה"ל בערבית סא"ל אביחי אדרעי.

הוא הוסיף: "אנו מזהירים אתכם כי בצפון רצועת עזה, התקרבות לאזורי בית חנון, בית להיא, שג'אעיה, ולאזורי הפריסה לאורך הקו הצהוב המסומן במפה מסוכנת ביותר. בדרום רצועת עזה, מסוכן ביותר להתקרב לאזור מעבר רפיח, לאזור ציר פילדלפי, ולכל אזורי הפריסה בחאן יונס לאורך הקו הצהוב המסומן במפה. למען ביטחונכם, התנועה לכיוון שטח ישראל אסורה, ואסורה להתקרב לאזור החיץ. התקרבות לאזור החיץ מסוכנת ביותר".

0 תגובות

1
מעולה. רק כך לנהוג, אחרת...
מאיר וייס

