התיישבות יהודית גם בסוריה? היום (רביעי), התקיים סיור נרחב בו השתתפו עשרות אנשים ומשפחות, במטרה להתיישב בסוריה, ובחבל הבשן בגולן.

במהלך הסיור, שלוש משפחות ניסו לחצות את הגדר הגבול עם אוהלים וציוד במטרה להתיישב מעבר לה, אך מיד לאחר מכן - המשפחות נבלמו ע"י כוחות צה"ל שהגיעו למקום.

הסיור התחיל, סמוך למשולש הגבולות של ירדן-סוריה-ישראל, המשיך ל- תל סאקי - המשקיף על כל רמת הגולן, החרמון, תל חרסי, ואל תוך חבל הבשן. והסתיים ברכס הבשנית- הנמצא בסמוך ליישוב אלוני הבשן ומאות מטרים מהגדר.

מתנועת 'חלוצי הבשן' נמסר כי "ממשלת ישראל הפקירה את תושבי הגבול הצפוני לידי חזבאללה המתחמש מחדש. כעת, בעצם קיום העסקה עם החמאס, משדרת לכל אויבינו שאפשר לשרוד ולהמשיך להתקיים לאחר שעושים טבח וכובשים יישובים בישראל".

לדבריהם: "לא ניתן להפקיר גם את תושבי הגולן וצפון הבקעה, ניקח גורלנו בידינו, נקים התיישבות יהודית בחבל הבשן, ונרחיק את ג'ולאני הג'יהאדיסט", בסיום ההודעה טענו בארגון כי "היום ניסינו לעלות לשטח במטרה להקים במקום יישוב,לצערנו הפעם לא הצלחנו אבל אנחנו לא נפסיק".