סינוואר לאחר חיסולו ( צילום: דובר צה"ל )

בציון שנתיים למלחמה ברצועת עזה, צה"ל מפרסם היום (חמישי) תמונה חדשה מרגע חיסול של יחיא סינוואר לפני שנה בחא'ן יונס.

בתמונה שנחשפה נראית גופתו של אדריכל טבח 7 באוקטובר, כאשר מעליו מפקדי צה"ל: מפקד פיקוד הדרום לשעבר ירון פינקלמן, מאו"ג עזה ברק חירם וראש אגף המבצעים לשעבר עודד בסיוק. בהודעת צה"ל נאמר כי "אדריכל הטבח עבר חודשים ממקום למקום, מתחת לאדמה ומעליה", כאשר "ברגעיו האחרונים היה לבד כשהוא פצוע ומדמם, יושב על כורסא ומנסה להכות רחפן עם מקל. ולבסוף מת בירי מקלעים ופגזי טנקים".

יחיא סינוואר בנאום ברצועת עזה לפני כ5 שנים ( צילום: עבד רחים חטיב )

כזכור לפני כשנה, דובר צה"ל אישר בהודעה רשמית, כי חוסל יחיא סינוואר, מנהיג ארגון הטרור חמאס והאחראי לטבח ה-7 באוקטובר.

בהודעה של צה"ל והשב"כ נאמר כי בסיום של מצוד שנערך, חיסלו כוחות צה"ל מפיקוד הדרום את יחיא סינוואר, מנהיג ארגון הטרור חמאס בפעילות בדרום רצועת עזה.

בהודעה הרשמית נאמר כי "סינוואר תיכנן והוציא לפועל את המתקפה הרצחנית בשבעה באוקטובר, וקידם את האידיאולוגיה הרצחנית שלו במהלך המלחמה ולפניה, והוא אחראי להירצחם וחטיפתם של ישראלים רבים".

עוד נכתב בהודעה הרשמית: "סינוואר חוסל לאחר שנה בה הסתתר בלב אוכלוסייה אזרחית בעזה, ובמסתור בעל ובתת הקרקע במנהרות החמאס. עשרות פעולות שביצעו צה״ל ושב״כ בשנה האחרונה, ובשבועות האחרונים במרחב בו חוסל, צמצמו את מרחב הפעילות של יחיא סינואר שנרדף על ידי הכוחות, והביאו לחיסולו".

"בשבועות האחרונים", נכתב עוד בהודעה, "פועלים כוחות צה"ל ושב"כ בהובלת פיקוד הדרום, ובהם אוגדה 162 ואוגדת עזה, בדרום רצועת עזה, על בסיס מודיעין של שב"כ ואמ"ן, אשר הצביע על מרחבים חשודים בהם ישנו חשד להימצאות בכירי חמאס. כוח של חטיבה 828 (ביסל"ח) אשר פעל במרחב, זיהה וחיסל שלושה מחבלים. לאחר השלמת תהליך זיהוי הגופה, כעת ניתן לאשר כי הוא חוסל".