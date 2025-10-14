זה מה שאמר מתן אנגרסט - בשיחת וידאו ראשונה עם מפקד החטיבה

שורד השבי מתן אנגרסט, ששב מרצועת עזה אחרי שנתיים בשבי בערב החג, שוחח זמן קצר אחרי הגעתו לבית החולים עם מפקד חטיבה 7 בצה"ל, שבה שירת.

"אני מאושר לראות אותך, החטיבה מאושרת לראות אותך", אמר המפקד. 'כיכר השבת' מגיש את הקלטת השיחה להאזנה.

אנגרסט השיב: "תודה רבה, כבוד. תודה רבה לך".

המפקד המשיך: "ברגע שאתה תרגיש בנוח נבוא לחבק אותך יחד עם המשפחה המדהימה שלך, והאח המקסים שלך שבא אלינו רגע לפני הקרב האחרון לחזק אותנו. אתה מדהים, המשפחה מדהימה,וזו שמחה גדולה. מתי שיתאים לך אנחנו אצלך".

מתן השיב: "תודה רבה לכם אני חטיבה שבע לעד. שבע את החטיבה".