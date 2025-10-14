זה מה שאמר מתן אנגרסט - בשיחת וידאו ראשונה עם מפקד החטיבה

שורד השבי מתן אנגרסט, ששב מרצועת עזה אחרי שנתיים בשבי בערב החג, שוחח זמן קצר אחרי הגעתו לבית החולים עם מפקד חטיבה 7 בצה"ל, שבה שירת.
"אני מאושר לראות אותך, החטיבה מאושרת לראות אותך", אמר המפקד. 'כיכר השבת' מגיש את הקלטת השיחה להאזנה.
אנגרסט השיב: "תודה רבה, כבוד. תודה רבה לך".
המפקד המשיך: "ברגע שאתה תרגיש בנוח נבוא לחבק אותך יחד עם המשפחה המדהימה שלך, והאח המקסים שלך שבא אלינו רגע לפני הקרב האחרון לחזק אותנו. אתה מדהים, המשפחה מדהימה,וזו שמחה גדולה. מתי שיתאים לך אנחנו אצלך".
מתן השיב: "תודה רבה לכם אני חטיבה שבע לעד. שבע את החטיבה".
מתן אנגרסט, בן 22, מקרית ביאליק, לוחם שריון, נלחם עם צוות הטנק שלו במוצב נחל עוז כדי להגן על יישובי עוטף עזה. ככל הנראה, הוא נחטף מהמוצב כשהוא פצוע קשה, סובל מכוויות בשל הטנק שבער וללא הכרה. הוריו עודכנו כי קיבל טיפול רפואי לאחר חטיפתו והחלים מפציעה קשה.
מתן היה בטנק עם איתי חן ז"ל ודניאל פרץ ז"ל, שנהרגו בקרב וגופותיהם מוחזקות בעזה. יחד איתם בצוות היה תומר ליבוביץ ז"ל שנפל בקרב. אימו ענת סיפרה שמתן והצוות נלחמו בגבורה והצילו עשרות אנשים.
למתן שלושה אחים קטנים: עדי, אופיר ורועי. אביו מתאר אותו כתלמיד מצטיין, וילד טוב שתמיד עוזר לאנשים. במשך זמן רב הוגדר כנעדר אך בהמשך התקבל אות חיים ממנו. משפחתו של מתן דיווחה כי הוא עובר ייסורים קשים, חקירות בעינויים ומוחזק בתנאים לא אנושיים.
