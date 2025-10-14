עמרי מירן בן ה-48, שנחטף מקיבוץ נחל עוז, שם התגורר, וחזר לחיק משפחתו אחרי שנתיים בדיוק בשבי - תועד בבית החולים משחק עם בנותיו הקטנות, שחיכו לו זמן ממושך כל כך.
בתיעודים שפרסמה לשכת ראש הממשלה זמן קצר לפני כניסת החג, נראה מירן בבית החולים, עם חיוך ענק על פניו, משחק עם הבנות הקטנות בהתרגשות. כל כך הרבה זמן הוא חיכה לרגע הזה.
עמרי מירן, בן 48, נחטף מביתו בקיבוץ נחל עוז לעיני משפחתו. עמרי נשוי ללישי לביא ולהם שתי בנות, רוני 3.5, ועלמא בת שנתיים. בשעה 17:30, אחרי 11 שעות של תופת, חולצו לישי ובנותיה על ידי לוחמי סיירת גבעתי.
בשבת בבוקר, עם הישמע האזעקות, המשפחה נכנסה לממ"ד. בשעה 10:00 המחבלים פרצו לביתם והחלו להרוס אותו, לצעוק ולדרוש מעומרי וממשפחתו לצאת מהממ"ד כשהם דופקים עם הנשקים על הדלתות. שכנם, תומר ערבה אליעז ז"ל, בן ה-17 שנלקח ע"י המחבלים לעבור בין הבתים, אמר למשפחת לביא מירן: "זה אני, תומר, הבן של השכנה. תפתחו בבקשה את הדלת כי אחרת יירו בי ואחר כך בכם". עומרי פתח את הדלת והמחבלים נכנסו והעבירו את המשפחה לסלון.
בסביבות השעה 11:00 נלקחו לבית השכנים גלי וצחי עידן, שבתם הבכורה מעיין נרצחה מול עיניהם. במהלך שעות אלו צולמו בלייב פייסבוק. בשעה 13:30 המחבלים אזקו את עומרי, צחי, יהודית ונטלי רענן, אורחות מארה"ב ששוחררו ראשונות, והובילו אותם לרצועת עזה.
ממשרד הבריאות והמרכז הרפואי ת״א איכילוב נמסר: "למרכז הרפואי ת״א איכילוב הגיע עמרי מירן ששב לאחר 738 ימים בשבי". "עם הגעתו", נכתב עוד בהודעה: "הוא עבר בדיקה רפואית ראשונית על מנת להעריך את מצבו ואת אופן הטיפול הנדרש. לאחר הקליטה והטיפול הרפואי, תינתן הצהרה לתקשורת ע"י נציג בית החולים. אלו רגעים רגישים עבור השבים לישראל ומשפחותיהם. אנו מבקשים לשמור על פרטיותם ועל כבודם".
בהודעה נכתב עוד: "משרד הבריאות והמרכז הרפואי ת״א איכילוב שמחים בשמחת השבים ומשפחותיהם על חזרתם הביתה ומייחלים לשובם של כל החטופים במהרה".
0 תגובות