( צילום: - אלעד מלכה /לע"מ )

עמרי מירן בן ה-48, שנחטף מקיבוץ נחל עוז, שם התגורר, וחזר לחיק משפחתו אחרי שנתיים בדיוק בשבי - תועד בבית החולים משחק עם בנותיו הקטנות, שחיכו לו זמן ממושך כל כך.

בתיעודים שפרסמה לשכת ראש הממשלה זמן קצר לפני כניסת החג, נראה מירן בבית החולים, עם חיוך ענק על פניו, משחק עם הבנות הקטנות בהתרגשות. כל כך הרבה זמן הוא חיכה לרגע הזה.

