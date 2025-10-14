"סיפר לי בדמעות": משפחות החטופים ששוחררו בהצהרה, זה מה שאמרו

דני מירן בהצהרה ( צילום: פאולינה פטימר )

משפחותיהם של שורדי השבי מתן אנגרסט, נמרוד כהן, עמרי מירן ואיתן הורן מסרו הערב (שלישי) הצהרה לתקשורת בבית החולים איכילוב, שם שוהים יקיריהם שחזרו מעזה בערב החג. הם הדגישו בדבריהם כי המאבק יסתיים רק כאשר אחרון החטופים, החללים, יחזור.

לישי מירן לביא, אשתו של שורד השבי עמרי מירן, אמרה: ״בעוד אני מאושרת על כך שקיבלתי את עמרילי חזרה, אני לא יכולה שלא לחשוב על חברי הקרוב נדב רודאיף, שאמנם אמור לקבל את אביו חזרה, אבל בארון, יחד עם משפחות החטופים החללים הנוספות שגם כעת שרויות באי ודאות. עבורם, הסיוט לא נגמר, והשמחה לעולם לא תהיה שלמה. אני לא יכולה שלא לחשוב על חברי גיל דיקמן ומשפחות החטופים שנרצחו בשבי. הם לא זכו ברגע כמו הרגע הזה, כי לא חתמו על הסכם בזמן. אתמול החל מסע השיקום הלאומי שלנו, כעם. מסע שלא יוכל להסתיים עד שלא ישוב החטוף האחרון ועד שלא תוקם ועדת חקירה ממלכתית. "ואנחנו נהיה חלק מהמאבק הזה. עד החטוף האחרון. עד הקמתה של ועדת חקירה. כי רק כך נייצר מדינה ראויה עבור מי ששילם בחייו. רק כך נייצר מדינה שראויה לילדים שלנו, בה רוני ועלמא יוכלו לגדול״. ויקי כהן, אמו של שורד השבי נמרוד כהן, אמרה בדבריה: ״אתמול היה אחד הימים המרגשים בחיי. הציפייה, החרדה, הכול התנקז לרגע אחד, רגע של התרגשות אדירה שקשה לתאר במילים. התמונות שלא נרצה לשכוח: 31 רגעים מהגעת החטופים המשוחררים דניאל הרץ | 22:03 "נמרוד חזר אלינו רזה במיוחד, עייף ומותש - אך עם חיוך ענק על פניו. אבל אל תתנו לחיוך להטעות - הדרך עוד ארוכה. כולנו מגויסים למשימה: להחזיר את נמרוד לחיים נורמליים ככל האפשר. נלווה אותו במסע ארוך, משמח ומלא תקווה". עוד אמרה: "מעל הכול, אני רוצה לשלוח חיבוק גדול למשפחות החיילים ששילמו את המחיר היקר מכל. עם ישראל לא ישכח לעולם את גבורתם. ולסיום - המסע עוד לא תם. הוא יסתיים רק כשאחרון החללים יובא לקבורה ראויה. התיקון שלנו כמדינה, תלוי בזה. עם ישראל לא יוכל להשתקם, לפני שאחרון החטופים יזכו לקבורה ראויה בארץ ישראל״.

( צילום: אלון גלבוע )

( צילום: פאולינה פטימר )

ענת אנגרסט, אמו של שורד השבי מתן אנגרסט, אמרה בדבריה: "הלילה, אחרי 738 לילות ללא שינה, הצלחתי להירדם לראשונה, כשהראש של מתן בני אהובי בחיקי. מתן מתחיל להחשף לעוצמת המאבק שמתנהל פה במדינה וביקש למסור הערב תודה אישית ממנו, מאיתנו כמשפחה ביקש שנמשיך עד שכולם חוזרים.

"לצד השמחה הגדולה שלנו, חשוב לי לספר: אחד הדברים הראשונים שמתן סיפר בדמעות כמה הוא גאה בחבריו האמיצים לצוות פרץ שנהרגו בקרבות הקשים: תומר ליבוביץ, דניאל פרץ ואיתי חן. מתן זקוק למקום להתיחד עם זכרם, לגיבורים האלו מגיע להיקבר במדינה עליה נלחמו.

"לצערי, אני והמשפחה שלי למדנו על בשרנו לאורך הדרך איך זה מרגיש להישאר מאחור ולא נוכל לאפשר זאת לאף משפחה. לא נרפה עד שכולם יחזרו. עד החטוף האחרון״.

שורד השבי יאיר הורן, אחיו של שורד השבי איתן הורן: ״לפני כשמונה חודשים חזרתי הביתה אבל האמת היא שרק היום אני חופשי באמת. רק עכשיו כשאחי הקטן והאהוב איתן סוף סוף חזר אלינו, הלב שלי שוב שלם ואני יכול לחזור לנשום. תודה גדולה לעם ישראל. שעמדו בצמתים, שכתבו מכתבים. הרגשתי אתכם, גם מתוך החשיכה. תודה עצומה מעומק הלב והנשמה לכוחות הביטחון ולכל מי שפעל יום ולילה כדי שהרגע הזה יקרה. ולבסוף, תודה אמיתית, עמוקה וכנה לנשיא דונלד טראמפ שבזכותו אני חי, בזכותו אני כאן, ובזכותו סוף סוף גם אחי הקטן כאן.

"היום הלב שלי סוף סוף שלם יותר. אבל הוא עדיין לא שלם לגמרי. עדיין יש חטופים שלא שבו. עדיין יש משפחות אהובות שתלויות בחוסר ידיעה בין שני עברי הגורל, בין תקווה לייאוש ממתינות ליקיריהן שישובו. ועד שהם כולם יחזרו הביתה, אנחנו לא ננוח ולא נעצור. גם כחברה ישראלית, לא באמת נוכל לקום מהשבר, עד שכל יתר החללים ישובו לקבורה ראויה״.