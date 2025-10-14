כיכר השבת
"תשתחרר ראשון"

החטוף סיפר לנתניהו על השיחה עם מנהיג חמאס: "אבא שלך לא מפגין"

איתן מור, ששוחרר מהשבי בעזה, נפגש עם ראש הממשלה וחשף שיחה מפתיעה עם בכיר חמאס. נתניהו הבטיח: "נחושים להחזיר את כולם" (בארץ, חטופים)

15תגובות
(צילום: בועז אופנהיים /לע"מ)

שורד השבי איתן מור, ששוחרר מעזה בערב שמחת תורה, נפגש הערב (שלישי), מוצאי החג, עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה. במהלך דבריו חשף משפט ששמע מבכיר חמאס בעזה.

"היו לי שיחות עם עז א-דין אל-חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס", הוא שיתף לפתע את ראש הממשלה, "והוא אמר לי שאם יהיה מישהו שייצא ראשון - זה אני, משום שממילא אבא שלי לא יוצא להפגנות".

אביו של איתן מור הוא צביקה מור מפורום תקווה, שבלט לאורך השנתיים האחרונות כמי שהתנגד להפגנות קולניות, בטענה כי הללו מעלות את מחיר החטופים, ותמך דווקא בהגברת הלחץ הצבאי על חמאס.

הביקור עם נתניהו התקיים בבית החולים בלינסון בפתח תקווה. נתניהו נפגש גם עם החטפים אבינתן אור, אלון אהל, גיא גלבוע-דלאל ואביתר דוד.

אחרי ביקורו אמר נתניהו: ״בצאת החג באתי עם רעייתי שרה לבית החולים לפגוש את הבנים היקרים שחזרו הביתה. במהלך השנתיים האלה, רעייתי ואני נפגשנו עם המשפחות שלהם פעמים רבות. בכינו איתן, חיבקנו אותן, והבטחתי להן: אנחנו נחזיר אותם.

"לא היה יום שלא קיבלתי דיווחים על מצבם, מה שידענו, מה שביקשתי לדעת. הבטחתי להחזיר אותם והחזרנו אותם. ועכשיו, אחרי שהם מחובקים על ידי משפחותיהם, גם אנחנו נחבק אותם.

"אני רוצה להודות לגל הירש שעשה עבודה פנטסטית בטיפול במשפחות ובמגע עם החטופים, באמת, תודה מקרב לב לגל. ואני רוצה להגיד לגבי החללים - באותה נחישות, באותה אחריות, באותה רצינות, אנחנו מטפלים בהשבת החללים. אנחנו לא נחסוך שום מאמץ ושום אמצעי כדי להחזיר אותם.

"אני מאמין שבשיטה הזאת אנחנו קודם כל נקבל בשורות כבר על החזרת חטופים חללים נוספים, אני מקווה בשעות הקרובות. אבל אנחנו נחושים להחזיר את כולם״.

14
העמידה שלך נותרת המופת. על העולם להפעיל מנגנוני אכיפה נגד הנהגת חמאס בעזה כולל ח'ליל אל‑חיה ועמיתיו באמצעות צווי מעצר בינלאומיים, שיתוק רשתות מימון והעברת תיקים לחקירות פליליות. נחוקק, נחשוף ונגרום לכך שהשם שלהם ילווה באחריות משפטית. אנחנו מחזקים אותך.
שלום
13
מסכנות כל האימהות שרואת את זה ומבינות מה שתמיד אמרו שהם קוברות את הילדים שלהם שם יותר...
ביבי
12
זה כל כך ברור שההפגנות גרמו לנזק גדול מאוד ! השמאל הקיצוני הורס את המדינה
ינקלה
11
השפל הזה הבין דבר הכי פשוט שאצלנו לא הבינו... חבל
שימי
10
נסתרות דרכי הא-ל. אני כל הזמן חשבתי שאבא של איתן מור עושה טעות חמורה שעלולה לסכן את חיי בנו והנה יצא בדיוק ההיפך. איזה מדהים ד'. אדם שהולך עם האמת שלו-ד' עוזר לו.
ירושלים
אינך אדם חכם כנראה... כל אדם פשוט הבין ההפך מזה הרי.
ביבי
9
איתן, הנחישות והגבורה שלך הן דוגמה לכולנו. גם מול הטרור, מול האיום והסכנה, עמדת איתן. כל צעד שעשית, כל מילה ששמענו ממך, מחזקת את עם ישראל כולו. אנחנו גאים בך ומחזקים אותך, ומבקשים מכל מי ששומע את הסיפור שלך ללמוד מהכוח הפנימי שלך ולהישאר חזקים.
דוד
8
אתה חזק מהכאב ומהפחד. השנים של חטיפה לא שברו אותך, להפך הפכו אותך לסמל אמיתי של נחישות ואומץ. היכולת שלך לשמור על עצמך, לדבר את האמת ולחזור הביתה בשלום היא תזכורת לכל עם ישראל: לא נכנעים, לא מפחדים, ונלחמים על החיים.
צביקה
7
כל שנייה בשבי הייתה מבחן עצום. אך החוזק הפנימי שלך, האמונה בלבך, והיכולת להתמודד מול חמאס ולחזור הביתה בשלום הם שיעור לכולנו על גבורה אמיתית. אנחנו עומדים לצידך, מחזקים, מתפללים ומודים לה' על הנס הגדול שבך ובשובך הביתה
נחמן
6
כל שנייה בשבי שלך הייתה מבחן אמיתי ואתה עמדת בו עם לב של לוחם ואומץ שאין כמותו. חמאס, מי שמנסה לשבור אותנו ראה את כשלונו מול עמידתך האיתנה. החזרה שלך היא מסר ברור: מי שמנסה לפגוע בנו יאבד, מי שמאמין ונלחם ינצח.
ישראל חיים
5
החזרה שלך הביתה היא סיפור של חסד אלוקי והגנה. כל רגע שעברת בשבי, כל פחד או בדידות, הפך אותך לסמל של אור ואהבה. אנחנו עומדים לצידך בתפילה ובשמחה, מחזקים אותך ואוהבים אותך על מי שאתה חזק, אמיץ ומיוחד.
רונן
4
חזרה שלך היא מתנה אדירה לכל עם ישראל. הלב הרחב שלך, התקווה והאמונה מחזקים כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו מחבקים אותך ברוח, שולחים חום ואהבה אין סופית ומרגישים שהשמחה שלך נוגעת בכל לב בישראל.
שמעון
3
כל דקה שעברת בשבי חיזקה אותנו, נתנה לנו כוח להאמין, להחזיק מעמד ולהבין שגם ברגעים החשוכים ביותר, יש אור, יש תקווה ויש לב חזק שלא נשבר. החזרה שלך הביתה היא לא רק רגע אישי היא רגע של כולנו, של כל עם ישראל, שמחבק אותך ברוח, שולח אהבה, חום, דמעות של שמחה וחיזוק אין סופי.
שליין
2
איתן, אתה לא לבד. אתה חלק בלתי נפרד מכל עם ישראל. כל נשימה שלך, כל צעד שאתה עושה עכשיו הביתה הוא חגיגה גדולה לכולנו. אנחנו עומדים לצידך, אוהבים אותך, מחזקים אותך, מתפללים ומרגישים את השמחה שלך כאילו היא שלנו. כל אחד ואחת מאיתנו שולחים לך חיבוק חם, דמעות של אהבה, ותחושת שמחה שאין דומה לה.
יהושע
1
בערוץ 12 מגיבים: מה פתאום זה ביבי המציא את זה ואמר לאבא שלו להגיד לו את זה!!
לוי

