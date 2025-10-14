שורד השבי איתן מור, ששוחרר מעזה בערב שמחת תורה, נפגש הערב (שלישי), מוצאי החג, עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה. במהלך דבריו חשף משפט ששמע מבכיר חמאס בעזה.

"היו לי שיחות עם עז א-דין אל-חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס", הוא שיתף לפתע את ראש הממשלה, "והוא אמר לי שאם יהיה מישהו שייצא ראשון - זה אני, משום שממילא אבא שלי לא יוצא להפגנות".

אביו של איתן מור הוא צביקה מור מפורום תקווה, שבלט לאורך השנתיים האחרונות כמי שהתנגד להפגנות קולניות, בטענה כי הללו מעלות את מחיר החטופים, ותמך דווקא בהגברת הלחץ הצבאי על חמאס.

הביקור עם נתניהו התקיים בבית החולים בלינסון בפתח תקווה. נתניהו נפגש גם עם החטפים אבינתן אור, אלון אהל, גיא גלבוע-דלאל ואביתר דוד.

אחרי ביקורו אמר נתניהו: ״בצאת החג באתי עם רעייתי שרה לבית החולים לפגוש את הבנים היקרים שחזרו הביתה. במהלך השנתיים האלה, רעייתי ואני נפגשנו עם המשפחות שלהם פעמים רבות. בכינו איתן, חיבקנו אותן, והבטחתי להן: אנחנו נחזיר אותם.

"לא היה יום שלא קיבלתי דיווחים על מצבם, מה שידענו, מה שביקשתי לדעת. הבטחתי להחזיר אותם והחזרנו אותם. ועכשיו, אחרי שהם מחובקים על ידי משפחותיהם, גם אנחנו נחבק אותם.

"אני רוצה להודות לגל הירש שעשה עבודה פנטסטית בטיפול במשפחות ובמגע עם החטופים, באמת, תודה מקרב לב לגל. ואני רוצה להגיד לגבי החללים - באותה נחישות, באותה אחריות, באותה רצינות, אנחנו מטפלים בהשבת החללים. אנחנו לא נחסוך שום מאמץ ושום אמצעי כדי להחזיר אותם.

"אני מאמין שבשיטה הזאת אנחנו קודם כל נקבל בשורות כבר על החזרת חטופים חללים נוספים, אני מקווה בשעות הקרובות. אבל אנחנו נחושים להחזיר את כולם״.