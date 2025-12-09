שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת העניק הערב (שלישי) את "אות הגבורה" לפדוי השבי איתן מור ולאביו ד"ר צביקה מור. במפגש פעילים גדול שקיים תחת הכותרת "האחדות והניצחון". באירוע, שהתקיים בהשתתפות מעל 3,000 חברי ליכוד שרים, חכ"ים וראשי ערים, ביקש ברקת להוקיר את גבורתם של השניים.

ברקת העניק את האות לאיתן מור על "גבורתו בשבי ומאז החזרה", ואילו ד"ר צביקה מור קיבל את האות על "ניהול המאבק האחראי להשבת החטופים כשטובת מדינת ישראל לנגד עיניו". בסיום דבריו, הזמין ברקת את השניים לבמה והעניק להם את אותות ההוקרה המיוחדים.

פדוי השבי איתן מור שיתף לראשונה על חווית השבי, וסיפר: "כל המלחמה הייתי בצפון הרצועה ובחודשיים הראשונים של המלחמה ישבתי במנהרה עם זיו ברמן. וכפי שאתם יודעים צה״ל נכנס בכל הכוח לעיר עזה בתחילת המלחמה".

"באחד הלילות במנהרה", המשיך איתן, "התחילו הרבה הפצצות וכל המנהרה רעדה וחשבנו שתקרוס. חשבתי לעצמי מה אני עושה, התחלתי לשיר שירים של אייל גולן וזיו הצטרף אליי. שכחנו שאנחנו בעזה לכמה רגעים".

איתן הוסיף וסיפר כי "תמיד בתקופות הקשות בשבי הייתי שם לי בראש את החיילים שנופלים במלחמה, את אלו שנרצחו בשבעה באוקטובר, המשפחות השכולות והפצועים, וכל כך רציתי ללכת הביתה אבל ידעתי שהמלחמה הכרחית להחזרת הביטחון לכל התושבים אז הייתי אומר תודה שנשארתי עוד יום בחיים, וזה באמת עזר לי".