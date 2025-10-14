בבית החוליםחיבוק אחרי 738 יום: החיבוק של אביתר דוד ואבינתן אור עם משפחותיהם | צפובמהלך החג פורסמו התיעודים המרגשים מרגעי המפגש הראשונים של שורדי השבי אבינתן אור ואביתר דוד, ששוחררו מעזה בבוקר הושענא רבה, עם משפחותיהם בבית החולים בילינסון בפתח תקווה | כך זה נראה (בארץ)יטיאיר טוקרכיכר השבת | 19:264תגובותאבינתן אור מתאחד עם משפחתו (צילום: עוז אביטל, לע"מ)אביתר דוד מתאחד עם משפחתו (צילום: עוז אביטל, לע"מ)אביתר דוד (צילום: גיא אנטונובסקי / לע"מ)אביתר דוד (צילום: גיא אנטונובסקי / לע"מ) (צילום: גיא אנטונובסקי / לע"מ) (צילום: גיא אנטונובסקי / לע"מ)אבינתן אוראביתר דודהאם הכתבה עניינה אותך?כן (99%)לא (1%)תוכן שאסור לפספס:"סיפר לי בדמעות": משפחות החטופים ששוחררו בהצהרה, זה מה שאמרודוד הכהן|21:37אבינתן אור ניסה לברוח מהמחבלים בשבי ונכשל; זה העונש שקיבלקובי רוזן|21:05זה מה שאמר מתן אנגרסט - בשיחת וידאו ראשונה עם מפקד החטיבהנחמן שטרנהרץ|19:50 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה3האם התמונות שצולמו בחג כפי שכתוב בתוכן הידיעה, צולמו ביו״ט או שהכוונה עוד בחג הסוכות (הושענא רבה)? רק להבהיר לעצמי אם אפשר לצפות בהן או לא.עש19:49 דיווחתגובהאם אתה לא רוצה לא חייב להסתכל בתמונות רפאל20:07 דיווחתגובה2אביתן נירא פשוט גמור תראו את העניים איך הוא הולך ❤️❤️20:02 דיווחתגובה1אני חושב לא צולמו בחג שמחת תורה, מהסיבה שיש שם משפחות שומרות תורה ומצוות חסוי20:16 דיווחתגובהאולי גם יעניין אותך:אי אפשר לעצור את הדמעות: עמרי מירן משחק לראשונה עם בנותיו הקטנותדניאל הרץ|19:25"אתה החיים שלי" | אימו של מתן צנגאוקר מקבלת את בנה בחזרה • צפו בתיעודכיכר השבת|13.10.25שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ: משפחת מור מקבלת את בנה בחזרה | צפו ברגעי האושרכיכר השבת|13.10.25
