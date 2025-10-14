בבית החולים חיבוק אחרי 738 יום: החיבוק של אביתר דוד ואבינתן אור עם משפחותיהם | צפו במהלך החג פורסמו התיעודים המרגשים מרגעי המפגש הראשונים של שורדי השבי אבינתן אור ואביתר דוד, ששוחררו מעזה בבוקר הושענא רבה, עם משפחותיהם בבית החולים בילינסון בפתח תקווה | כך זה נראה (בארץ)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 19:26