בבית החולים

חיבוק אחרי 738 יום: החיבוק של אביתר דוד ואבינתן אור עם משפחותיהם | צפו

במהלך החג פורסמו התיעודים המרגשים מרגעי המפגש הראשונים של שורדי השבי אבינתן אור ואביתר דוד, ששוחררו  מעזה בבוקר הושענא רבה, עם משפחותיהם בבית החולים בילינסון בפתח תקווה | כך זה נראה (בארץ)

אבינתן אור מתאחד עם משפחתו (צילום: עוז אביטל, לע"מ)
אביתר דוד מתאחד עם משפחתו (צילום: עוז אביטל, לע"מ)
אביתר דוד (צילום: גיא אנטונובסקי / לע"מ)
אביתר דוד (צילום: גיא אנטונובסקי / לע"מ)
(צילום: גיא אנטונובסקי / לע"מ)
(צילום: גיא אנטונובסקי / לע"מ)

3
האם התמונות שצולמו בחג כפי שכתוב בתוכן הידיעה, צולמו ביו״ט או שהכוונה עוד בחג הסוכות (הושענא רבה)? רק להבהיר לעצמי אם אפשר לצפות בהן או לא.
עש
אם אתה לא רוצה לא חייב להסתכל בתמונות
רפאל
2
אביתן נירא פשוט גמור תראו את העניים איך הוא הולך
❤️❤️
1
אני חושב לא צולמו בחג שמחת תורה, מהסיבה שיש שם משפחות שומרות תורה ומצוות
חסוי

