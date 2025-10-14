אבינתן אור ניסה לברוח מהמחבלים בשבי ונכשל; זה העונש שקיבל

פרטים ראשונים על מה שעברו החטופים בשבי מתחילים להיוודע במשורה עם חזרתם. אבינתן אור לדוגמה סיפר כי במהלך השבי ניסה לברוח מהמחבלים - אך נתפס.

לפי הדיווח בישראל היום, אור סיפר שבכל תקופת השבי, שנתיים בדיוק, הוא שהה לבדו ולא פגש כל חטופים נוספים. הבידוד היה מוחלט.

היה שלב, כך סיפר כאמור, שבו ניסה לברוח מהמחבלים. כאמור הניסיון נכשל, והוא הושם בצינוק לאחר מכן. בנוסף קשרו אותו כעונש בשלשלאות של ברזל, כדי שלא יוכל לברוח.

אלמוג בוקר דיווח בחדשות 12, כי אבינתן אור חי בתנאים פיזיים ונפשיים קשים. ברוב הזמן הוחזק במתקנים שונים במרכז רצועת עזה.

גם אור, שנחטף יחד עם נועה ארגמני ממסיבת הנובה ברעים, עבר רעב בעזה. הוא הגיע לישראל רזה, אחרי שאיבד כ-30% ממשקל גופו. יחד עם זאת מצבו הבריאותי מוגדר יציב.

אחרי שהגיע לישראל, ביקש אור להיפגש עם נועה ארגמני. זו הייתה השיחה הראשונה בין השניים לאחר שנחטפו. הוא גם שמע ממנה אז על מבצע החילוץ שלה.