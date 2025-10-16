ענבר הימן ורס"ם מחמד אלאטרש

לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו הלילה (בין רביעי לחמישי) נציגי צה"ל למשפחותיהם של החטופים ענבר הימן ז"ל ורס"ם מחמד אלאטרש ז"ל, כי יקיריהם הושבו לישראל והושלם זיהויים.

בהודעת משרד ראש הממשלה נאמר: "ממשלת ישראל משתתפת בצערן הכבד של משפחות הימן ואלאטרש ושל כל משפחות החטופים החללים. "הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם". במשרד רה"מ הדגישו: "ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".

החטופים החללים מועברים לאבו כביר, הלילה ( צילום: דוברות המשטרה )

בצה"ל הוסיפו פרטים ומסרו כי "על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, ענבר הימן הי"ד, נרצחה על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר 2023 וגופתה נחטפה לרצועת עזה.

ענבר הי"ד, בת 27 במותה, נחטפה מפסטיבל הנובה, ובתאריך 15 בדצמבר 2023 נקבע מותה. הותירה אחריה הורים ואח".

כמו כן באשר מחמד אלאטרש ז״ל: "על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, רב סמל מתקדם מחמד אלאטרש ז״ל, מסעווה שבט אל־אטרש, שירת כגשש בחטיבה הצפונית ברצועת עזה, נפל בקרב בבוקר ה-7 באוקטובר וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. מחמד ז״ל, בן 39 בנופלו, בתאריך 24 ביוני 2024 נקבע מותו. הותיר אחריו הורים, אחים, שתי נשים ו13 ילדים".

בהודעת צה"ל נאמר: "צה״ל משתתף בצער המשפחות, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת החטופים החללים ונערך להמשך מימושו של ההסכם.

"חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את החטופים החללים למשפחותיהם ולקבורה ראויה".

בתוך כך, יועץ בכי לנשיא ארה"ב טראמפ התחייב הלילה לרויטרס: "אף אחד לא יישאר מאחור, אנו עושים את המיטב כדי להחזיר כמה שיותר".

לדבריו: "כנראה תוקם תוכנית שמציעה תגמול לתושבי עזה שתתמרץ אותם לספק מידע שעשוי להיות להם בנוגע למיקומים שבהם נמצאים שרידי חטופים".

בכיר אמריקאי אחר אמר בשיחת תדרוך לכתבים: "אני לא סבור שחמאס הפר את ההסכם בקשר לגופות החללים. הם בעזה אין ציוד כבד הנדרש לחיפוש ואיתור מסוג זה. כמעט בלתי אפשרי לחמאס להגיע לכל החטופים המתים".