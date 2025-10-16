דגם המטוס החדש ( צילום: חיל האוויר האמריקני )

התעשייה האווירית לישראל (תע"א) וחברת L3Harris האמריקנית הכריזו היום (חמישי) על חתימת הסכם לשיתוף פעולה לפיתוח משותף של מטוס תקיפה קל חדש — Blue Sky Warden. הפרויקט מבוסס על פלטפורמת ה-Sky Warden, גרסה צבאית של מטוס התובלה והחקלאות AT-802 שהוסבה למשימות מבצעיות עבור כוחות המבצעים המיוחדים בארצות הברית.

על פי ההסכם, התעשייה האווירית תפתח עבור המטוס מחשב משימה ייעודי הכולל תוכנה ומערכות שנועדו לענות על צרכי חיל האוויר הישראלי ומשרד הביטחון. בנוסף, תע"א תוביל את מערך ניסויי הטיסה וההוכחה המבצעית של הדגם המותאם, ותטמיע רכיבים ישראליים מתקדמים במערכת המשימה. מנכ"ל התעשייה האווירית, בועז לוי, הבהיר כי המהלך מסמל העמקה של שיתוף הפעולה עם שותפה ותיקה ומאפשר לנצל את יתרונות התעשייה הישראלית באינטגרציית מערכות משימה על גבי פלטפורמה מוכחת. "נוכל להתאים את הפתרון המבצעי לצרכים המשתנים של משרד הביטחון וחיל האוויר — משימות ארוכות שהייה, נשיאת חימוש ויכולות ISR (מודיעין, תצפית וסיור)", אמר לוי. נשיא חטיבת מערכות המשימה המשולבות ב-L3Harris, ג'ון רמבו, הוסיף כי שיתוף הפעולה יאפשר לספק לישראל פלטפורמה מבצעית מוכחת, בעלת עלות תפעול נמוכה יחסית ויכולות מודיעיניות־תקפיות מתקדמות. לדבריו, השילוב בין פלטפורמה אמריקנית ומערכות ישראליות ייצור כלי גמיש ומשתלם לצרכים מקומיים ואזוריים. ה-Sky Warden מבוסס על מטוס AT-802 — מטוס תובלה/חקלאות שהוסב למטוס לחימה במשימות Armed Overwatch של פיקוד המבצעים המיוחדים של ארה"ב (SOCOM). המכשיר מאופיין בתא טייס ממוגן, יכולת נשיאת חימוש משמעותית ושהייה ארוכה באוויר — תכונות המתאימות למשימות נגד ארגוני טרור, פשיטות מבצעיות, סיור ימי ובלימת איומים בסביבה עירונית או כפרית.

המטוס החדש ( צילום: צילום מסך מתוך סרטון תצוגה )

הדגם Blue Sky Warden ישלב את התצורה הבסיסית הזו עם מערכות אלקטרו-אופטיות ומשימות ישראליות מתקדמות, כולל יכולות תקשורת, חיבור למסדי נתונים, תפעול חימוש מדויק ותאימות לנהלי פעולה של צה"ל. בנוסף, תע"א תוביל את שלב הוכחת הכשירות המבצעית, הכולל ניסויי טיסה ואינטגרציה של המערכות החדשות.

משקיעים וצדדים בחוגי הביטחון צופים כי הפיתוח עשוי לפתוח דלתות לשווקי יצוא נוספים, בזכות השילוב בין פלטפורמה אמריקנית מוכחת לבין טכנולוגיות ישראליות מבוססות. עם זאת, חלק מהמומחים צופים גם בבחינה רגולטורית ובקבלת אישורים לנושאי יצוא ותאימות צבאית.