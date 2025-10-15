באחד הימים השמחים ביותר שעם ישראל ידע בשנתיים האחרונות, ערב שמחת תורה תשפ"ו, הגיע אדם לבסיס צבאי בתל אביב ואיים על חייו של ראש הממשלה ונבחרי ציבור נוספים. היום (רביעי) הוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

במשטרה התקבל דיווח בערב החג בנוגע לאדם חשוד שהגיע לשערי בסיס צבאי במרכז תל אביב, והתבטא כי בכוונתו לרצוח את ראש הממשלה ונבחרי ציבור נוספים.

שוטרי תחנת לב ת"א במרחב ירקון שהוזעקו למקום איתרו את החשוד, בן 46, תושב ראשון לציון, ועצרו אותו תוך שהוא ממשיך באיומיו כלפי נבחרי הציבור והשוטרים שביצעו את המעצר.

החשוד נחקר בתחנת המשטרה ולאחר מכן הובא להארכת מעצרו בבית המשפט, אשר קבע כי מעצרו יוארך עד היום.

היום הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום חמור נגד החשוד בעבירות איומים בשלושה מקרים שונים, בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים.