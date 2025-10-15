כיכר השבת
הוגש כתב אישום מהיר

אין גבול לשנאה: ביום שחרור החטופים, הגיע אדם לבסיס ואיים לרצוח את נתניהו

השנאה מעוורת: תושב ראשון לציון שגילו מתקרב ל-50, הגיע לבסיס צבאי במרכז תל אביב, ושם הוא איים כי הוא רוצה לרצוח את ראש הממשלה נתניהו ועוד אישי ציבור מהימין | הוא נעצר והיום הוגש נגדו כתב אישום (חדשות משטרה)

מעצר החשוד בערב החג (צילום: דוברות המשטרה)

באחד הימים השמחים ביותר שעם ישראל ידע בשנתיים האחרונות, ערב שמחת תורה תשפ"ו, הגיע אדם לבסיס צבאי בתל אביב ואיים על חייו של ראש הממשלה ונבחרי ציבור נוספים. היום (רביעי) הוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

במשטרה התקבל דיווח בערב החג בנוגע לאדם חשוד שהגיע לשערי בסיס צבאי במרכז תל אביב, והתבטא כי בכוונתו לרצוח את ראש הממשלה ונבחרי ציבור נוספים.

שוטרי תחנת לב ת"א במרחב ירקון שהוזעקו למקום איתרו את החשוד, בן 46, תושב ראשון לציון, ועצרו אותו תוך שהוא ממשיך באיומיו כלפי נבחרי הציבור והשוטרים שביצעו את המעצר.

החשוד נחקר בתחנת המשטרה ולאחר מכן הובא להארכת מעצרו בבית המשפט, אשר קבע כי מעצרו יוארך עד היום.

היום הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום חמור נגד החשוד בעבירות איומים בשלושה מקרים שונים, בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר