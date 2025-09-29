דרמה חסרת תקדים התרחשה היום (שני) במפקדת העומק, כאשר אלוף נמרוד אלוני, מפקד מפקדת העומק הפורש ומפקד אוגדת עזה לשעבר, נשא נאום תקיף וחריף לעיני צמרת הפיקוד, ובמרכזו ביקורת נוקבת על הצבא והעומד בראשו הרמטכ"ל אייל זמיר.

האלוף אלוני, שפיקד על אוגדת עזה כשנה לפני אירועי 7 באוקטובר, הטיח את כתב האישום הקשה שלו כנגד הדרג הפיקודי הבכיר במדינה:

"אני משתחרר מצבא שמושג האחריות בו נרמס וחולל, ושאיבד את ביטחונו לשים את כישלונותיו על השולחן".

הביקורת של אלוני התמקדה בטעויות אסטרטגיות חמורות שקדמו למחדל. הוא התייחס למדיניות ההכלה שאיפשרה לאויבים להתחזק, והודה בפה מלא: "לפני שנתיים ניסינו להכיל את אויבינו מדרום ומצפון מתוך מחשבה שהזמן יעשה לנו טוב... טעינו, כולנו".

האלוף הפורש ציין כי הצבא חייב להבין שהוא טעה בשורה של אירועים קריטיים, ובהם "אירוע גלדיולה, באוהל בהר דב, בהתעצמות חמאס או שנתיים של ירי ג'יהאד פלסטיני בתקופת בהא אלעטא".

לקראת סיום דבריו, קשר אלוני את כשלון האחריות בצה"ל ישירות לזוועות הטבח שאירעו ביישובי העוטף ובמסיבת הנובה. הוא דרש מבכירי צה"ל: "שימרו על שבועתנו: לעולם לא עוד ניר עוז, לעולם לא עוד טבח הנובה".

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, שנכח באירוע המטלטל, נאם לאחר האלוף אלוני. זמיר בחר שלא להתייחס לדברים הקשים שהטיח בו המפקד הפורש. במקום מענה לטענות על רמיסת האחריות, בחר הרמטכ"ל לשבח את אלוני בפרישתו לאזרחות.

"נמרוד היקר, נפשך נקשרה בעשייה למען ביטחון המדינה..." אמר זמיר, והוסיף: "אני מצדיע לך ומבקש לומר לך תודה". זמיר אף הגדיר את אלוני "מופת של אחריות, תעוזה, יצירתיות, צעידה בראש הכוח ואהבת הארץ".

את נמרוד אלוני יחליף בתפקיד מפקד מפקדת העומק (מפקדה האחראית על תכנון והובלת מבצעים מיוחדים וארוכי טווח בעומק האסטרטגי של מדינות האויב) אלוף דן גולדפוס.