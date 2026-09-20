דקה מבית ההוראה הלכות יום הכיפורים: נר הבריא, נר נשמה, נר ששבת ועוד... • צפו הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: הלכות יום הכיפורים - נר הבריא, נר נשמה, נר ששבת ועוד... • צפו (יהדות) הנהרב נחום נוסבכרכיכר השבת | 12:00 מקור מועדף בגוגלסמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו ב-עקבו אחרינו ב -Google News הלכות יום הכיפורים: נר הבריא, נר נשמה, נר ששבת ועוד...10100:00/2:27הלכות יום הכיפורים: נר הבריא, נר נשמה, נר ששבת ועוד... מחבל ירה מתוך רכב על טובלים במעיין בערב יום כיפור; יהודי נפצע קשהב. ניסני|11:40בלב טהרן: המעמד המרגש של הסליחות האחרונות בערב הצוםאיציק אוחנה|11:30• לפינות הקודמת של "דקה מבית ההוראה" - לחצו כאןעוד באותו נושאמדוע קוראים 'מפטיר יונה'? מסר חזק לשבת שובה • צפוהרב נחום נוסבכר|18.09.26 יום כיפורהרב עמרם פרידנר נשמההרב נחום נוסבכרהלכה בדקהדקה מבית ההוראה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:המעביר על מידותיו וסולח - מרוויח בענק | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|11:30הזמר שסירב להופיע באירוויזיון בגלל יום כיפור - הסיפור המרגשאיציק אוחנה|09:53הניסיון האחרון בערב יום כיפור | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|08:30אולי גם יעניין אותך:עם ישראל מתכונן ליום הקדוש: 150 אלף איש התפללו וזעקו בכותל במעמד הסליחות האחרון והמרכזיכיכר השבת|06:55תל אביב לבשה שחורים; אלפים ליוו למנוחות את הרב הנערץ שקירב רחוקים מתוך אהבהחיים רוזנבוים|03:42נעצר בגבול ונלקח לחזית: חרדי מביתר גויס לצבא אוקראינה; "לא מצליחים ליצור קשר"נחמן שטרנהרץ|19.09.26
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