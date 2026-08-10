מהדורת סוערת במיוחד של התוכנית "דבר ראשון" בהגשת משה מנס ושוקי סלומון: העימות החזיתי בעקבות אייטם הטרנד שהגיע למיליון צפיות על אפליית עדות, גל הטרגדיות הקשה שהכה במגזר החרדי בימים האחרונים, וההחמרה הדרמטית באכיפת הנהיגה בכבישים. צפו במהדורה המלאה.

הגזענות במגזר: שימור תרבותי או מוגלה שחובה לפתוח?

התוכנית נפתחה בהמשך ישיר לסערה מהשבוע שעבר, שזכתה לקרוב למיליון צפיות ברשת, סביב שאלת ההעדפות העדתיות בשידוכים ובחינוך. אל האולפן הגיע המסבירן ואיש התקשורת יהודה איזקוביץ, כדי להתעמת עם שוקי סלומון ומשה מנס על הטענות הקשות בדבר גזענות בחברה החרדית.

איזקוביץ יצא בנחרצות נגד ההאשמה המכלילה: "אני קורא תיגר על הטענה שגזענות היא חלק מאפיין מהחברה החרדית-אשכנזית. גזענות זו הפליה על רקע מוצא. אבל כשקהילה רוצה לשמר את התרבות, המנהגים והחינוך הייחודיים שלה – זה לגיטימי לחלוטין. כמו שבנחלאות יש עשרות בתי כנסת שונים לכל עדה ותת-עדה, וכמו שיש שירת הבקשות, כך גם הציבור הליטאי רוצה לשמור על המוסדות והתרבות שלו. הופרדנו ל-12 שבטים, ולא חייבים להיות עיסה אחת דביקה".

מנגד, שוקי סלומון השיב במתקפה חריפה והביא עדויות מעולמו האישי כאשכנזי שגדל במוסדות "הארדקור": "אני ראיתי את הגזענות הזו בעיניים. בחדרים, בישיבות הקטנות ובסמינרים – מדברים על מכסות, שמים בנות ספרדיות חזקות בהקבצות החלשות, וגם כשהבחור או הבחורה מקבלים על עצמם את כל הליכות העדה האשכנזית – עדיין אומרים להם 'אנחנו לא רוצים אתכם'. יש פה רצון לשמור על 'טהרת הגזע', וזה נושא כואב עם המון מוגלה שחובה להציף".

מנס וסלמון ציינו כי הכיוון במגזר הוא לרוב חד-צדדי, וכי למרות פריחתן של ישיבות ספרדיות מצוינות, היחס והזלזול במוסדות מסוימים עדיין דורשים תיקון שורשי.

הלב נשבר: רצף האסונות המזעזע שהכה במגזר

במהלך התוכנית נערך דיון כאוב על גל הטרגדיות הקשה והבלתי נתפס שפקד את הציבור החרדי בימים האחרונים, כאשר אסון רודף אסון:

טביעת הפעוט: תינוק כבן שנה טבע בבריכה פרטית ביישוב שדות מיכה.

הטרגדיה בנווה ארז: כחצי שעה לאחר מכן, נהרג בתאונת טרקטורון קטלנית הבחור המאורס, תלמיד ישיבת פוניבז'.

תאונה בירושלים: ביום שני הובא למנוחות הזמר אבישי לוי ז"ל, שנהרג בתאונת דרכים קשה בבירה.

האסון במקסיקו: במוצאי שבת טבע למוות נכדו בן ה-4 של הגה"צ הרב שלום ארוש.

שכחת הילד בלוד: פעוט בן 5 ממשפחת חסידי חב"ד נפטר לאחר שנשכח ברכב סגור.

טביעה בירדן: הילד אלחנן קרני ז"ל, בן 11 בלבד ממודיעין עילית, טבע למוות במהלך טיפול בנהר הירדן.

האסון במערת קשת: נקבע מותו של בחור ישיבה בן 16 שנפל מגובה רב במהלך ספורט אתגרי (סנפלינג).

מי אשם ולמה זה קורה לנו? המגישים קראו לציבור להרבות בתפילה, להתחזק בזהירות מתבקשת בימי בין הזמנים והקיץ, ולנקוט בכל כללי הבטיחות.

סערת הדוחות בכבישים: בטיחות או מס סמוי?

נושא נוסף שעלה לדיון הוא הנחיית אגף התנועה של המשטרה, לפיה נהגים ייקנסו ויוזמנו לדין גם על חריגות מהירות קלות של קמ"שים בודדים מעל המותר. ההנחיה מעוררת סערה רבתי בציבור, כאשר רבים מזהירים מפני הפיכת הכבישים למוקד גבייה ומאשימים את המשטרה במניעים כלכליים.

בתגובה לטענות, הובאה עמדת המשטרה מפי נצ"מ שימי מרציאנו, ראש מחלקת מחקר ופיתוח באגף התנועה, שהבהיר: "לא נכנס לנו שקל אחד מהקנסות הללו לקופה. המטרה היא להציל חיים ולהוריד את קטל הדרכים. תורידו את הרגל מהגז – ולא תספגו דוחות".