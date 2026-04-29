השר זאב אלקין באולפן 'כיכר השבת' | הריאיון המלא

השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני והשר האמון על שיקום הצפון, מתארח באולפן 'כיכר השבת' לראיון נרחב עם ישי כהן, בו הוא משרטט תמונת מצב על המתרחש בגבול הלבנון וביטול ההילולה הגדולה בל"ג בעומר במירון.

כמו כן, מתייחס אלקין לסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, מעריך שהחוק לא יעבור בכנסת הנוכחית ומאשים את חברי הכנסת של 'אגודת ישראל'. וגם: מה דעתו על החיבור של נפתלי בנט ויאיר לפיד. צפו בריאיון המלא. בפתח הראיון התייחס אלקין למציאות הביטחונית המורכבת בצפון. "קודם כל ברור שזו לא הפסקת אש כי יש אש, זה מגוחך להכחיש את האמת", מבהיר השר. "אבל למה חיזבאללה יורה? כי צה"ל פועל. למרות הפסקת האש, צה"ל מחזיק ברצועת ביטחון ומוריד שם תשתיות טרור. זו פעילות חשובה וחיזבאללה בלחץ".

אלקין מודה כי המצב מאתגר עבור התושבים, אך טוען כי אין ברירה אחרת: "אני נמצא שם, אני רואה את המציאות, זה לא פשוט. האלטרנטיבה היא להסיג כוחות וייפסק הירי – אבל המשמעות היא שחיזבאללה יחזור לדרום לבנון".

אחת הסוגיות המעסיקות את המגזר היא הגבלת העלייה למירון בל"ג בעומר. אלקין הודף את הביקורת של נציגי 'אגודת ישראל': "אני לא מבין את הזעם. כרגע יש מלחמה בצפון. אם אצטדיון טדי היה ממוקם ליד המתקנים שיש לנו במירון – אז לא היה טדי. השאלה היא מה המיקום ומה רמת האיום".

"אפשר לזעום על הממשלה שרוצה להגן על אזרחי ישראל שרוצים לעלות למירון, רובם תומכי ח"כ פרוש ואחרים. חייהם יקרים לנו ואנחנו לא רוצים לסכן אותם. חיזבאללה לא אידיוט, הוא יודע שיש הילולה ומכוון למתקנים הצבאיים שעל ההר. עם כל הצער, פיקוח נפש דוחה הילולה במירון".

בנושא חוק הגיוס, אלקין נשמע פסימי מאוד ומפנה אצבע מאשימה ברורה: "לי קשה לראות שהחוק יעבור, בטח בסמיכות לסיום הכנסת. האחריות הראשית היא על חברי הכנסת של 'אגודת ישראל'. בפעם האלף הם עושים את הטעות. בכל פעם שהייתה הזדמנות לפשרה סבירה, הם היו בקצה ודחקו להגיד לא, ואחרי שנתיים הם אמרו 'איזו טעות שלא לקחנו'".

אלקין מזהיר את הציבור החרדי מהאשליות לגבי היום שאחרי הבחירות: "מי שמשלה את עצמו שאחרי הבחירות תהיה קואליציה יותר טובה – מה הבסיס המשותף של בנט ולפיד מלבד השנאה לנתניהו? זה כל הנושא החרדי".

השר התייחס בראיון גם לפריצת מפגיני 'הפלג' לביתו של קצין משטרה צבאית ראשי: "אני מגנה את זה בתוקף. לקחת חוק לידיים ולפרוץ לבית פרטי? לאן נגיע? חסר משוגעים בקפלן? הם יתחילו לפרוץ לבתי רבנים? לבתי פוליטיקאים מימין?".

כשנשאל מדוע חברי הכנסת החרדים שותקים מול האירועים הללו, השיב אלקין: "גם הם סובלים מנחת זרועם של הקיצוניים, יכול להיות שהם פוחדים להכעיס. גם הם תחת טרור. הקיצוניים הם מיעוט, אבל הם מתפרעים גם נגד מנהיגי הציבור החרדי עצמו".

לסיום, התייחס אלקין לאיחוד המסתמן בין נפתלי בנט ליאיר לפיד: "חבל לבנט על הזמן להגיד שהוא ימין אחרי החיבור עם לפיד. זו 'ברית המפחדים'. בנט מפחד פחד מוות מזה שאיזנקוט יתחזק. הוא מבין שהוא יהיה 20 מנדטים או אפס, אין לו ציבור מצביעים משלו. לכן הוא מוכן לשלם כל מחיר ונתן ללפיד כמעט 50% מהרשימה".