כיכר השבת
"תפסיקי להרעיב ילדים"

הח"כים מש"ס הטיחו ביועמ"שית שהיא "רודפת את עולם התורה" - ובתגובה היא נטשה את הדיון | צפו

במהלך דיון סוער בוועדת הכנסת התפרצו חברי כנסת מש"ס לעבר היועצת המשפטית והאשימו אותה ברדיפת עולם התורה והרעבת ילדים | היועצת סירבה להגיב ונטשה את הדיון עד שהרוחות בחדר הוועדה נרגעו • בוועדה אחרת: היועצת הציגה עמדה תקיפה נגד חוק המעונות שנועד לאפשר את סבסוד המעונות לאברכים (ארץ)

2תגובות
הסערה בכנסת
הסערה בכנסת| צילום: צילום: ללא קרדיט

סערה בכנסת: במהלך דיון בוועדת הכנסת שעסק בבקשת ח"כ טלי גוטליב להעניק לה חסינות מפני העמדה לדין בשל חשיפת זהות איש שב"כ, התפרצו חברי כנסת מש"ס לעבר היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ודרשו ממנה להפסיק "לרדוף את עולם התורה".

ח"כ יוסי טייב הטיח ביועצת: "במי היא פגעה? במי? בילדים חרדים", ח"כ משה אבוטבול הוסיף: "היועמ"שת המטורללת רודפת את עולם התורה, היא רודפת את עולם התורה! זה לא יעבור בשתיקה, היא רודפת אחרי תינוקות, היא רודפת אחרי בחורי ישיבות, היא מבעירה את כל המדינה".

בשלב הזה, היועצת שלא הגיבה למתקפה נגדה, קמה ועזבה את אולם הוועדה וח"כ אבוטבול המשיך לזעוק לעברה: "היא לא תקבל זכות דיבור". היועצת חזרה רק לאחר שהרוחות בוועדה נרגעו.

במקביל, בדיון אחר בוועדת הכספים של הכנסת, הציג המשנה ליועצת המשפטית, גיל לימון, התנגדות נחרצת לחוק המעונות שנועד לאפשר את המשך סבסוד המעונות לאברכים צעירים שקיבלו צווי גיוס לצה"ל.

ח"כ משה גפני, יו"ר 'דגל התורה', נכנס לדיון בוועדת הכספים והטיח לעבר גיל לימון: "עברת להתנגד לנשים חרדיות עובדות? אנטישמיות!", ובוועדה פרצה מהומה כאשר חברי כנסת מהאופוזיציה תקפו את דבריו של גפני.

גיוס חרדיםחוק הגיוסהיועצת המשפטית לממשלהחוק המעונות

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
תניא ר' נחמיה אומר דור שבן דוד בא בו העזות תרבה והיוקר יעות והגפן יתן פריו והיין ביוקר ונהפכה כל המלכות למינות ואין תוכחה
ערבוביא
1
כל הכבוד התורה נרמסת כבוד ה נרמס החכים כעת עושים קידוש ה' אשריכם אוהבים אתכם על כך
אלי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר