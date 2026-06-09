סערה בכנסת: במהלך דיון בוועדת הכנסת שעסק בבקשת ח"כ טלי גוטליב להעניק לה חסינות מפני העמדה לדין בשל חשיפת זהות איש שב"כ, התפרצו חברי כנסת מש"ס לעבר היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ודרשו ממנה להפסיק "לרדוף את עולם התורה".

ח"כ יוסי טייב הטיח ביועצת: "במי היא פגעה? במי? בילדים חרדים", ח"כ משה אבוטבול הוסיף: "היועמ"שת המטורללת רודפת את עולם התורה, היא רודפת את עולם התורה! זה לא יעבור בשתיקה, היא רודפת אחרי תינוקות, היא רודפת אחרי בחורי ישיבות, היא מבעירה את כל המדינה".

בשלב הזה, היועצת שלא הגיבה למתקפה נגדה, קמה ועזבה את אולם הוועדה וח"כ אבוטבול המשיך לזעוק לעברה: "היא לא תקבל זכות דיבור". היועצת חזרה רק לאחר שהרוחות בוועדה נרגעו.

במקביל, בדיון אחר בוועדת הכספים של הכנסת, הציג המשנה ליועצת המשפטית, גיל לימון, התנגדות נחרצת לחוק המעונות שנועד לאפשר את המשך סבסוד המעונות לאברכים צעירים שקיבלו צווי גיוס לצה"ל.

ח"כ משה גפני, יו"ר 'דגל התורה', נכנס לדיון בוועדת הכספים והטיח לעבר גיל לימון: "עברת להתנגד לנשים חרדיות עובדות? אנטישמיות!", ובוועדה פרצה מהומה כאשר חברי כנסת מהאופוזיציה תקפו את דבריו של גפני.