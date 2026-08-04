מהומות בבירה: הקיצוניים מפגינים הערב (שלישי) בירושלים מחוץ לאירוע חשיפה למסלולים החרדיים בצה"ל, וחוסמים את דרכם של באי הכנס - בהם חרדים שמתעניינים בגיוס. לפחות מפגין אחד נעצר. לוחמי מג"ב מאבטחים את המבקרים מחוץ למתחם.
במהלך המחאה, מפגינים תקפו את באי כנס החשיפה למסלולים חרדיים בצה"ל שנערך בירושלים. בתיעודים מהאירוע המפגינים נראים יורקים, בועטים ומקללים את באי הכנס. המוחים אף ניסו לפרוץ לכנס עצמו.
רפי פרלשטיין, יועץ התקשורת שהיה באירוע והותקף סיפר בפוסט כואב: "עדיין מנסה לעכל את מה שקרה הערב. במהלך ההפגנה הותקפתי באלימות, חטפו לי את הכיפה וניסו לגנוב לי את המחשב. השוטרים חילצו אותי לתוך מונית. משם האירוע רק הלך והסלים".
פרלשטיין תיאר כי "במשך דקות ארוכות פירקו לניר את המונית כשבתוכה יושב גם בנו, ילד עם צרכים מיוחדים שבכה והיה מבוהל. שמעתי במו אוזניי אנשים מציעים לניר כסף כדי שיוציא אותי מהמונית. נשלפה שם סטפה של שטרות והוא בחר להגן עלי בגופו".
לסיום כתב: "אפשר להתווכח, להפגין ולמחות אבל מי שמרים יד, יורק, משחית רכוש ומטיל אימה על ילד חסר ישע, לא מגן על התורה ולא מקדש שם שמיים. אסור להפוך את האלימות לשפה לגיטימית, אשכרה מגיע לנו להיות טובים מזה".
יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, צייץ: "ממש עכשיו בירושלים עשרות עריקים אלימים משתוללים, יורקים ומקללים את אלו שכן משרתים. בממשלה הבאה לא יהיה למשתמטים פנאי לרדוף אחרי חיילים ואזרחים שומרי חוק - הם יהיו עסוקים בלרוץ בטירונות".
גם יועז הנדל, יו"ר מפלגת המילואימניקים, תקף: "האלימות והרדיפה של צעירים חרדים שבסך הכול ביקשו להכיר מסלולי שירות היא חרפה שאין לה מקום במדינת ישראל. איפה השר לביטחון לאומי? איפה ראש הממשלה? איפה סמוטריץ' שמפחד מהעסקנים החרדים. שקט הוא רפש".
לדבריו, "משתמטים מקבלים גיבוי, מי שמתגייס מקבל כתף קרה. זו לא דרכה של תורה. זו כפירה בתורה ופגיעה במדינה וביטחונה".
0 תגובות