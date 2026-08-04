מהומות בבירה: הקיצוניים מפגינים הערב (שלישי) בירושלים מחוץ לאירוע חשיפה למסלולים החרדיים בצה"ל, וחוסמים את דרכם של באי הכנס - בהם חרדים שמתעניינים בגיוס. לפחות מפגין אחד נעצר. לוחמי מג"ב מאבטחים את המבקרים מחוץ למתחם.

במהלך המחאה, מפגינים תקפו את באי כנס החשיפה למסלולים חרדיים בצה"ל שנערך בירושלים. בתיעודים מהאירוע המפגינים נראים יורקים, בועטים ומקללים את באי הכנס. המוחים אף ניסו לפרוץ לכנס עצמו.

רפי פרלשטיין, יועץ התקשורת שהיה באירוע והותקף סיפר בפוסט כואב: "עדיין מנסה לעכל את מה שקרה הערב. במהלך ההפגנה הותקפתי באלימות, חטפו לי את הכיפה וניסו לגנוב לי את המחשב. השוטרים חילצו אותי לתוך מונית. משם האירוע רק הלך והסלים".

פרלשטיין תיאר כי "במשך דקות ארוכות פירקו לניר את המונית כשבתוכה יושב גם בנו, ילד עם צרכים מיוחדים שבכה והיה מבוהל. שמעתי במו אוזניי אנשים מציעים לניר כסף כדי שיוציא אותי מהמונית. נשלפה שם סטפה של שטרות והוא בחר להגן עלי בגופו".

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לסיום כתב: "אפשר להתווכח, להפגין ולמחות אבל מי שמרים יד, יורק, משחית רכוש ומטיל אימה על ילד חסר ישע, לא מגן על התורה ולא מקדש שם שמיים. אסור להפוך את האלימות לשפה לגיטימית, אשכרה מגיע לנו להיות טובים מזה".