טראמפ מציב תנאי סף לאיראן: "בלעדיו לא תהיה עסקה לעולם"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר הערב (רביעי) כי לא תהיה כל עסקה עם איראן כל עוד המשטר בטהראן לא יסכים לוותר באופן מוחלט על תוכנית הנשק הגרעיני.

"כל מה שאיראן צריכה לעשות זה להיכנע", הצהיר טראמפ בנחרצות. "לא תהיה עסקה לעולם אם הם לא יוותרו על נשק גרעיני. איראן עשתה דרך ארוכה - השאלה היא האם ילכו רחוק מספיק".

"נחנקים כמו חזיר מפוטם"

בריאיון שנתן מוקדם יותר לברק רביד בערוץ 12, דחה הנשיא על הסף את ההצעה האיראנית לפתיחת מצר הורמוז כתנאי מקדים למשא ומתן.

הנשיא האמריקאני תיאר את המצב הכלכלי באיראן במילים חריפות במיוחד. "המצור הימי, במידה מסוימת, יותר יעיל מההפצצות", אמר טראמפ. "האיראנים נחנקים - כמו חזיר מפוטם. וזה הולך להיות גרוע יותר עבורם".

דבריו של טראמפ מהווים דחייה רשמית של ההצעה שהעבירה איראן לארה"ב בתחילת השבוע. על פי ההצעה, ביקשה טהראן לקדם מתווה לפיו מצר הורמוז ייפתח מחדש והמצור הימי יוסר כתנאי מקדים, תוך דחיית השיחות המהותיות על הגרעין למועד מאוחר יותר.