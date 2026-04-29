טראמפ מציב תנאי סף לאיראן: "בלעדיו לא תהיה עסקה לעולם"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר הערב (רביעי) כי לא תהיה כל עסקה עם איראן כל עוד המשטר בטהראן לא יסכים לוותר באופן מוחלט על תוכנית הנשק הגרעיני.
"כל מה שאיראן צריכה לעשות זה להיכנע", הצהיר טראמפ בנחרצות. "לא תהיה עסקה לעולם אם הם לא יוותרו על נשק גרעיני. איראן עשתה דרך ארוכה - השאלה היא האם ילכו רחוק מספיק".
"נחנקים כמו חזיר מפוטם"
בריאיון שנתן מוקדם יותר לברק רביד בערוץ 12, דחה הנשיא על הסף את ההצעה האיראנית לפתיחת מצר הורמוז כתנאי מקדים למשא ומתן.
הנשיא האמריקאני תיאר את המצב הכלכלי באיראן במילים חריפות במיוחד. "המצור הימי, במידה מסוימת, יותר יעיל מההפצצות", אמר טראמפ. "האיראנים נחנקים - כמו חזיר מפוטם. וזה הולך להיות גרוע יותר עבורם".
דבריו של טראמפ מהווים דחייה רשמית של ההצעה שהעבירה איראן לארה"ב בתחילת השבוע. על פי ההצעה, ביקשה טהראן לקדם מתווה לפיו מצר הורמוז ייפתח מחדש והמצור הימי יוסר כתנאי מקדים, תוך דחיית השיחות המהותיות על הגרעין למועד מאוחר יותר.
המצור נושא תוצאות
בינתיים נראה כי המצור האמריקאי על איראן אכן נושא תוצאות משמעותיות. על פי דיווח בבלומברג, איראן נאלצה להחזיר לשירות מכליות נפט ישנות בנות עשרות שנים כדי להתמודד עם משבר אחסון הנפט. מכלית בת 29 שנה שלא נצפתה בפעילות במשך שנים חזרה לשטח סמוך לאי ח'ארג, מרכז יצוא הנפט האיראני.
המהלך מעיד על מצוקה כלכלית חמורה בטהראן, כאשר המחסור במקומות אחסון זמינים מאלץ את הרשויות לנקוט באמצעים חריגים. השימוש בכלי שיט ישנים מעלה גם שאלות בנוגע לבטיחות וליעילות התפעולית של מערך ההובלה והאחסון האיראני.
