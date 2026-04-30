העיתון הלבנוני אל-אח'באר דיווח הבוקר (חמישי) כי המתווכות הבינלאומיות העבירו לידי ישראל וארגוני הטרור ברצועת עזה מסמך חדש המכונה "מפת דרכים ליישום השלב השני". על פי הדיווח, תגובה רשמית על המסמך צפויה להתקבל לפני סוף השבוע הקרוב.

המסמך, כפי שמפורט בדיווח הלבנוני, מציע מנגנון מפורט לפירוק נשק מדורג של כלל ארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה. התהליך המוצע יתבצע בהובלה פלסטינית ותחת פיקוח בין-לאומי, כאשר הנשק לא יימסר לידי ישראל אלא יועבר לוועדה לאומית ייעודית.

תהליך פירוק מדורג של כלי הנשק

על פי הפרטים שפורסמו בעיתון אל-אח'באר, התהליך המוצע כולל איסוף ויצירת מלאי מפורט של כלל כלי הנשק המצויים ברצועה. כל המיליציות החמושות יידרשו להשתתף בתהליך זה ולפרק את המבנים הצבאיים שלהן באופן מלא.

המסמך מקשר באופן ישיר בין מסירת כלי נשק של בודדים לבין מסירת כלי הנשק של המיליציות הגדולות, תוך יצירת סביבה ביטחונית יציבה המסוגלת לשמור על הסדר הציבורי. הוועדה הלאומית שתוקם תקבל סמכות בלעדית להסדרת כלי הנשק, לרבות רישום, רישוי ואיסוף כלי נשק ללא רישיון.

תמריצים כלכליים וחברתיים

במקביל לתהליך פירוק הנשק, המסמך מציע ליישם תוכניות רכישה חוזרת של נשק מידי אזרחים ומיליציות. התוכניות יכללו תמריצים חברתיים וכלכליים משמעותיים, תוך מחויבות מלאה של כל הפלגים הפלסטיניים לתהליך.

כידוע, נושא פירוק הנשק ברצועת עזה מהווה אחד האתגרים המרכזיים בכל הסדר עתידי. שר החוץ גדעון סער הבהיר לאחרונה כי ישראל לא תסבול מצב שבו איום צבאי ממשיך להתקיים בסמוך לגבולותיה.

מועצת שלום זמנית לניהול הרצועה

על פי הדיווח, המסמך מעניק למועצת השלום מנדט זמני לנהל את רצועת עזה ולפקח על הממשל והשיקום. מנדט זה יימשך עד להסמכת הרשות הפלסטינית לאחר ביצוע רפורמה מקיפה במבניה.

ברמה החברתיות, המסמך קורא להסכם שלום אזרחי מחייב שיאסור על לחימה פנימית, תצוגות נשק, מצעדים צבאיים וכל מעשי נקמה בין הפלגים השונים. הסכם זה נועד ליצור יציבות פנימית ולמנוע את חזרת הכאוס שאפיין את הרצועה בעבר.

ההקשר הרחב

הצעת המסמך מגיעה על רקע מאמצים בינלאומיים אינטנסיביים להשגת הסדר מקיף בעזה. בשבועות האחרונים הובהר מצד ישראל כי לא יתקבל מצב שבו ארגוני טרור ממשיכים להחזיק בנשק ובתשתיות צבאיות בסמוך לגבול.

יצוין כי דיווחים דומים בעבר על מסמכי תיווך לא תמיד הובילו להתקדמות מהותית. עם זאת, העובדה שהמתווכות בוחרות לפרסם את קווי המתאר של ההצעה עשויה להעיד על רצינות המאמצים הנוכחיים.