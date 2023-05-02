המונים פקדו במהלך השבוע האחרון את העיירה לאנצוט שבפולין, כדי לשפוך שיח על ציונו הקדוש של הרה"ק רבי נפתלי צבי מרופשיץ זי"ע, בעל ה'זרע קודש', לרגל יום ההילולא | הצלם ארי גרינבלאט מגיש גלריה מרהיבה מהתפילות, הרגעים המרגשים ומההכנסת האורחים שפעלה סביב השעון (חסידים)
לרגל הילולת הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זי"ע, ערך נכדו, הגה"צ רבי יצחק לאזער, מגדולי מנהיגי חסידי ברסלב ביבניאל סעודת הילולא לזכרו | במהלך הסעודה נשא הגר"י את המשא מרכזי בו צלל לעומק משנתו של זקנו הגדול, בעל ה"זרע קודש" |בדבריו עמד על הדרך המיוחדת שהותיר אחריו בעל ההילולא, דרך המשלבת פיקחות תורנית נדירה עם עבודת השם בשמחה ובלב נשבר, מורשה שעוברת מדור לדור עד ימינו אלו (חסידים)
רבי נפתלי מרופשיץ, שהיום חל יום פטירתו, נולד ביום פטירת רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש בשנת תק"כ, להורים שהתנגדו לדרך החסידות, ולמד אצל רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד מתורתו ועל דמותו (חסידים)