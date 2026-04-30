במערכת הביטחון ובמשטרת ישראל מתגאים לא פעם ב"מוחות הגדולים" שמצליחים לסכל התארגנויות מורכבות ולחשוף סוכנים זרים, אך נראה שבכל הנוגע לנעשה בתוך המדינה המודיעין לוקה בחסר, בלשון המעטה.

ההפגנה הסוערת שנערכה השבוע מול ביתו של מפקד המשטרה הצבאית באשקלון, תת אלוף יובל יאמין, לא הייתה עוד "שליפה מהשרוול" או התארגנות ספונטנית של רגע. מתברר כי מדובר במבצע לוגיסטי מתוכנן היטב, כזה שהיה אמור להדליק את כל הנורות האדומות במטה הארצי, אך בפועל, השוטרים נתפסו לא מוכנים.

כיצד קורה שמאות אנשים מצליחים לעלות על מערך תחבורה מאורגן, לחצות את כבישי הדרום ולהתייצב בלב שכונת מגורים באשקלון, מבלי שאף גורם מודיעיני יזהה את התנועה החריגה? השאלה הזו מהדהדת הבוקר ביתר שאת, במיוחד לאור דבריו המדאיגים של גורם ב'פלג הירושלמי'.

בשיחה שקיים המקור הבוקר, הוא חשף את עומק התכנון: "ההפגנה מול ביתו של מפקד המשטרה הצבאית לא הייתה מקרית. זה היה אירוע מתוכנן בקפידה על פי הוראת הדרגים הבכירים ביותר בפלג".

לדבריו, אין מדובר באירוע חד פעמי אלא בשינוי אסטרטגיה: "זה רק אירוע ראשון. אנחנו נערכים לעשות דברים קיצוניים שעדיין לא נעשו, אנחנו נשגע את החיים של בכירים נוספים. הכלל שלנו ברור: 'אם אתם באים אלינו אנחנו נבוא אליכם'".

בעוד הציבור מצפה ש"הראש היהודי" במערכות המודיעין יופעל כדי למנוע חיכוך ואי סדר, המציאות בשטח מראה כי ב'פלג' מצליחים להערים על המערכת שוב ושוב. מאות המפגינים שהגיעו לדרום לא נחתו מהשמיים; הם נעו בכבישים הראשיים, עברו במחלפים מרכזיים, אך המשטרה, כך נראה, פשוט לא הייתה בלופ.

במקום להשקיע את כל המשאבים בחקירות מורכבות מעבר לים, אולי כדאי שמישהו יתחיל לחקור לעומק כיצד "מבצע" בסדר גודל כזה מתרחש בתוך גבולות המדינה מבלי שאיש ידע עליו מראש.

המסר מהפלג הירושלמי ברור, והוא מופנה ישירות לדרגים הבכירים במשטרה ובצבא: אם לא תתעוררו בזמן ותתחילו "לעלות" על הרעיונות לפני שהם הופכים למציאות בשטח, המפגש הבא מול בתי הבכירים הוא רק עניין של זמן.