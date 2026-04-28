בשבוע האחרון נערכו במוסדות התורה והחסד של חסידות באבוב 45 שישה דינרים מפוארים תחת הכותרת "שותפות". המעמדים, שחולקו לפי קהלי יעד וקבוצות גיל, נועדו לבסס את עתיד האימפריה של המוסדות ולשתף את כלל החסידים במשא הכבד של החזקת התורה.

במרכז סדרת הדינרים נערך מעמד מיוחד עבור "קבוצת העמודים" – נגידי החסידות ותורמיה המרכזיים, אשר הרימו תרומות הגונות ומשמעותיות לביצור המוסדות. במקביל, נערך דינר מרכזי בשילוב סעודת מלווה מלכה עבור חסידי באבוב 45 תושבי וויליאמסבורג. המעמד התקיים בהיכל בית המדרש המרכזי בשכונה, שם התכנסו המוני החסידים לשעות של התעלות וחיזוק למען המוסדות. כחלק מהאסטרטגיה של "איחוד המוסדות", נערכו ארבעה דינרים נפרדים שחולקו לפי חתכי גיל, מתוך מטרה ליצור חיבור אישי וקהילתי לכל שכבות הגיל בחסידות: דינר הצעירים: יועד לאברכים צעירים עד גיל 24.

דינר בוני העתיד: עבור חסידים עד גיל 34.

דינר המעש: לאברכים ובעלי בתים עד גיל 46.

דינר זקני החסידות: מעמד מיוחד ומכובד לחסידים מגיל 47 ומעלה. בכלל המעמדים זכו להופעתו הכבודה של האדמו"ר, והמשתתפים שמעו דברי נועם מפי מגידים ורבנים אשר העלו על נס את הזכות הגדולה להיות שותף בבניין האימפריה של באבוב 45, העומדת בחזית עולם התורה והחסידות בבורו פארק.