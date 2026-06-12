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אחרי הביקורת על שחרורה המוקדם: הנהגת שדרסה בהפגנה נחקרה באזהרה

הנהגת בת ה-22 מקלנסווה, שפגעה בקשיש בן 93 בצומת גהה והמשיכה בנסיעתה, נחקרה היום במשטרה | החשדות נגדה: תקיפה הגורמת חבלה, הפרת תקנות תעבורה ומטרד לציבור. בסיום החקירה שוחררה בתנאים מגבילים (חדשות)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

התפתחות בחקירת הדריסה בצומת גהה בבני ברק: חקרה היום (שישי) באזהרה את הנהגת החשודה בפגיעה בהולך הרגל במהלך חסימות הכבישים בהפגנה נגד מעצר בחורי הישיבות בעוון לימוד תורה.

הנהגת, צעירה בת 22 תושבת קלנסווה, נחקרה בתחנת המשטרה בני ברק-רמת גן, ובתום החקירה שוחררה לביתה בתנאים מגבילים.

כזכור, האירוע התרחש בהפגנה אתמול. הנהגת פגעה עם רכבה בהולך רגל בן 93 והמשיכה בנסיעתה מבלי לעצור במקום.

לטענתה, היא נלחצה והמשיכה בנסיעה מאחר שחששה מהמפגינים החרדים ופחדה כי יבצעו בה לינץ'. מיד לאחר האירוע היא הסגירה את עצמה לידי כוחות המשטרה, והתפנתה לקבלת טיפול רפואי.

היום, כאמור, נחקרה הנהגת באזהרה בגין חשד לביצוע עבירות של תקיפה הגורמת חבלה, הפרה של מספר תקנות תעבורה ומטרד לציבור. בתום החקירה שוחררה החשודה בתנאים מגבילים, וחקירת המשטרה בנושא נמשכת.

משטרההפגנהדריסה

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