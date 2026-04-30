נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ( צילום: שאטרסטוק )

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הצהיר היום (חמישי) כי כל ניסיון להטיל מצור ימי המנוגד לחוק הבינלאומי ופוגע באינטרסים של מדינות האזור נידון לכישלון.

הדברים נאמרו על רקע המצור האמריקאי הנמשך במצר הורמוז, שמשבית את יכולת היצוא של טהראן ומחריף את המשבר הכלכלי במדינה. לדברי הנשיא האיראני, "המפרץ אינו זירה לכפיית רצונות זרים חד צדדיים". פזשכיאן הדגיש כי ניתן להבטיח את ביטחון האזור רק באמצעות שיתוף פעולה של מדינותיו, ולא באמצעות כוח חיצוני. ההצהרה מגיעה בעיתוי רגיש, כאשר איראן מתמודדת עם לחץ כלכלי חסר תקדים בעקבות המצור הימי שמטילה ארצות הברית. המצור נושא תוצאות כבדות אחרי הבדיחה של צ'ארלס לטראמפ - גם מקרון הצטרף: זו התגובה שלו למלך קובי אטינגר | 29.04.26 סגן הנשיא חושף: זה מה שלחש לי איש ביטחון שניות לאחר הירי | צפו אריה רוזן | 29.04.26 המצור האמריקאי על איראן אכן נושא תוצאות משמעותיות. על פי דיווחים, איראן נאלצה להחזיר לשירות מכליות נפט ישנות בנות עשרות שנים כדי להתמודד עם משבר אחסון הנפט. מכלית בת 29 שנה שלא נצפתה בפעילות במשך שנים חזרה לשטח סמוך לאי ח'ארג, מרכז יצוא הנפט המרכזי של המדינה. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תיאר את המצב הכלכלי באיראן במילים חריפות: "המצור הימי, במידה מסוימת, יותר יעיל מההפצצות. האיראנים נחנקים - כמו חזיר מפוטם. וזה הולך להיות גרוע יותר עבורם". טראמפ טען כי המצור גורם לאיראן נזק כלכלי של כ-500 מיליון דולר ביום, והבהיר כי הוא יימשך עד שיושג הסכם.

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

איראן דוחה את ההצעה האמריקאית

בתחילת השבוע העבירה איראן לארה"ב הצעה לפיה מצר הורמוז ייפתח מחדש והמצור הימי יוסר כתנאי מקדים, תוך דחיית השיחות המהותיות על הגרעין למועד מאוחר יותר. אולם הנשיא האמריקאי דחה את ההצעה על הסף והבהיר: "לא תהיה עסקה לעולם אם הם לא יוותרו על נשק גרעיני".

בינתיים, גורמים בממשל האמריקאי מסרו כי הנשיא טראמפ צפוי לקבל תדרוך מפיקוד המרכז על תוכניות לגל תקיפות "קצר ועוצמתי" נגד תשתיות איראניות. התדרוך, שיתקיים בבית הלבן בהשתתפות גם הרמטכ"ל האמריקני, מאותת על אפשרות קרובה לחידוש המלחמה.

איומים איראניים חריפים

בתגובה למתיחות הגוברת, יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף הצהיר כי "האויבים נכשלו בהשגת מטרותיהם - מהיום הראשון". לדבריו, "אומה שלמה הצליחה לסכל את כל המזימות האלה. הפתרון היחיד להתמודד עם המזימה החדשה של האויב הוא לשמור על אחדות".

בכיר במשטר האיראני, מוחסן רזאי, איים באזהרה חריפה במיוחד: "אם ארה"ב תחדש את המלחמה, זה יהיה הרסני עבורה. אם ינסו פלישה קרקעית, עליהם להתכונן לכך שמספר גדול מהחיילים יילקח בשבי". האיומים מגיעים על רקע הפסקת האש בת השבועיים שצפויה לפוג בקרוב.

מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, האדמירל בראד קופר, עדכן כי המצור הימי ממשיך להביא תוצאות, כאשר עשרות כלי שיט שניסו להפר אותו הופנו בחזרה. המתיחות בין וושינגטון לטהראן נמצאת בשיאה, והשאלה היא האם הצדדים יצליחו להגיע להסכם או שהאזור יידרדר למערכה צבאית נוספת.