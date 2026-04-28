במסגרת מסע לחיזוק הקהילות שעורך הרבי מויז׳ניץ בארה״ב, נערכה ביום ראשון השבוע מעמד כבוד התורה, לאחר שעשרות אברכי מהכולל להוראה בבארט פארק נבחנו אצל גדולי הרבנים בתקופה האחרונה על ההלכתות לקראת הסמכה למתן הוראה.

כאמור, לאחר יגיעה עצומה של כשנתיים ימים, בהם שקדו על תלמודם עם חזרות על החומרים בחינות בכתב ובע״פ אצל גדולי הרבנים בארה״ב, נערכה מעמד הסיום לכבודה של תורה הוקרה והערכה לכבוד ועסקיה ולומדיה, המעמד נערכה במסגרת ביקורו של הרבי מויז׳ניץ בארה״ב במסע חיזוק הקהילות, כאשר בשבת האחרונה שבת הרבי עם חברי הארגון לב ויז׳ניץ המאגדת ומאחדת אנשי העסקים ובעלי הבתים העמלים לפרנסתם.

עשרות רבנים מכל גווני הקשת השתתפו במעמד, כאשר רבים מהם אף זכו לבחון באופן אישי את האברכים היקרים, ונוכחו לראות את יגיעתם העצומה וידיעתם ושליטתם בחומר העצום.

בעת מעמד נשאו הרבנים הגאונים דברים, שיבחו את האברכים שזנחו אחר גוום את כל מאווי העולם הזה ובחרו בחיי נצח, לשקוד על דלתי התורה בהווי חסידית.

במעמד השתתפו הרבנים הגאונים: גאב״ד סערדאהעלי, הגאון רבי יחיאל מיכל שטיינמעץ דומ״ץ סקווירא בעל משיב נבונים, הגר״א עקשטיין, הגרש״פ לאנגסאם, הגר״מ שטעסל - דייני קהילת בעלזא, אדמו״ר מאונגוואר, הגר״ה רוטנברג רב דחסידי גור ארה”ב, הגר״י הורוויץ אב״ד שטראסבורג, הגרש״י הלפרין אב״ד ראדמישלא, הגרב״ד ראטה אב״ד מראה יחזקאל, הרה”צ אב״ד ספינקא בן אדמו״ר מספינקא, אב״ד גלאגוב, אב״ד ברעזאן, אב״ד בארנוב, הגר"ש לייזר דומ”ץ צאנז, הגר"י טוורסקי דומ"ץ סקווירא מונסי ואב"ד קו הישר, הרה"צ דיין פאפא בארא פארק בן האדמו״ר מפאפא, הרה"צ שלום יצחק טויבער דומ"ץ באבוב, הגר"ש זעלצער דומ"ץ ויואל משה סאטמאר, הר"ב איינהורן דומ״ץ סקוירא, הרה״ג מאיר יאיר טייטלבוים דומ"ץ טשרנוביל בורו פארק, ושורה ארוכה של רבני הקהילות ראשי כולל ומרביצי תורה בבארא פארק