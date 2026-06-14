ארגון הטרור חיזבאללה שיגר הבוקר (ראשון) כלי טייס בלתי מיואשים לעבר שטח מדינת ישראל, הכטב"מים נפלו במרחב צבאי בשטח הארץ אך לא ביישוב אזרחי.

מדובר צה"ל נמסר: "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. אין נפגעים והאירוע מתוחקר".

בתגובה, קרא חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, לתקוף במעוז חיזבאללה שבדאחיה.

‏לדברי סמוטריץ': "הירי לעבר ישובי הצפון הוא מבחן למשוואת הדאחיה שראש הממשלה הכריז עליה.

בנט מיואש מהתדרדרות מפלגתו והוא מצא את האשמים החדשים במפלה המסתמנת יוני גבאי | 13.06.26

"אני קורא לו לממש אותה בנחישות ובתקיפות ולהוריד עוד היום בניינים בדאחיה. אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות, הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון ואנחנו חייבים לקיים!", הוסיף סמוטריץ'.

יצוין כי לפנות בוקר הופעלו אזעקות בקו העימות ומדובר צה"ל נמסר: "והתה מטרה אווירית חשודה שנפלה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. האירוע הסתיים, אין נפגעים".