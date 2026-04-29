אחרי 300 ימים בים האדום: נושאת המטוסים נפרדת מהמזרח התיכון

נושאת המטוסים האמריקנית ג'רלד פורד עוזבת את המזרח התיכון לאחר פריסת שיא של 300 ימים | השלכות על הנוכחות האמריקנית באזור ועל הצוות (בעולם)

נושאת המטוסים ג'רלד פורד (צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה)

נושאת המטוסים האמריקנית ג'רלד פורד צפויה לעזוב בימים הקרובים את המזרח התיכון ולצאת חזרה לבסיסה ב, כך לפי דיווח ב'וושינגטון פוסט'.

המהלך אמנם מביא הקלה לכ־4,500 אנשי הצוות שנמצאים בפריסה ממושכת של כעשרה חודשים, אך במקביל גורע מכוח האש האמריקני באזור על רקע קיפאון במגעים בין וושינגטון לטהראן.

מדובר באחת משלוש נושאות מטוסים אמריקניות הפועלות כיום באזור, לצד ג'ורג' בוש ואברהם לינקולן. הראשונה פועלת בים האדום בעוד השתיים האחרות מוצבות בים הערבי כחלק מאכיפת המצור האמריקני על כלי שיט הנושאים נפט או סחורות מנמלים איראניים.

עד כה השלימה הנושאת פריסה של יותר מ־300 ימים בים, שיא עבור נושאת מטוסים אמריקנית מודרנית, מה שהוביל לשחיקה משמעותית במערכות ובצוות.

במהלך התקופה נאלצה הספינה לעבור תיקונים לאחר שריפה בחדר כביסה שפצעה מספר מלחים, וכן התמודדה עם תקלות חוזרות במערכות השירותים.

פריסות רגילות של נושאות מטוסים נמשכות לרוב שישה עד שבעה חודשים, כדי לשמור על לוחות זמנים סדירים של תחזוקה. עם חזרתה לנמל, צפויה הנושאת לעבור עבודות תחזוקה ושיפוץ נרחבות.

ארה"באיראןנושאת מטוסיםהמזרח התיכוןג'רלד פורד

